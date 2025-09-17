晴時多雲

國家住都中心兩筆北市都更案招商 預估投資額達82億元

2025/09/17 16:02

「文山木柵案」基地面積約1500坪，預估投資金額約35億元。（翻攝國家住都中心招商簡報）「文山木柵案」基地面積約1500坪，預估投資金額約35億元。（翻攝國家住都中心招商簡報）

〔記者徐義平／台北報導〕國家住都中心今舉辦「文山木柵」、「中山長春」等兩個公辦都市更新案說明會，兩案預估投資金額合計達82億元，國家住都中心指出，兩案均有各自規劃1棟社會住宅，其中1房、兩房占比各50%。

文山木柵案須回饋181.5坪團體家屋

其中文山木柵案鄰近環狀線南環線Y3站，基地面積約1500坪，土地使用分區為第三種住宅區，可吸引投資金額約35億元，初步規劃興建兩棟住宅大樓，一棟為地上20層的一般住宅大樓，另一棟為地上14層的社會住宅，且社宅棟低樓層需規劃社區式長照機構公益回饋空間，也就是團體家屋，並將產權捐贈給台北市政府社會局，需求建物面積約600平方公尺、約181.5坪，至少規劃36床高齡者居住空間，全案預計11月6日截止，後續將分資格標、綜合評選等兩階段審查，其中綜合評選階段、共同負擔比須低於42.67%才會進一步審查。

至於，「中山長春案」則基地分為A、B兩塊、約1756坪，土地使用分區為第三種住宅區，位置在捷運南京復興站、松江南京站之間，其中A基地預計興建三棟住宅大樓、其中一棟為社會住宅，B基地則預計興建兩棟住宅大樓、其中一棟為社會住宅，全案預估投資額47億元，而社會住宅房型規劃，1房、兩房占比各50%，預計11月14日截止。

「中山長春案」基地面積約1756坪，預估投資金額約47億元。（翻攝國家住都中心招商簡報）「中山長春案」基地面積約1756坪，預估投資金額約47億元。（翻攝國家住都中心招商簡報）

國家住都中心表示，自2018年成立以來，已推動14件公辦都更案，累計吸引投資額逾 898 億元。

