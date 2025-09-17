更貼近年輕人 華航攜手五桐號推Care Bears商品

華航攜手五桐號推出Care Bears商品 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空攜手手搖品牌五桐號，推出跨界聯名的美國經典品牌Care Bears™ 愛心小熊商品，華航空品營銷處長曹志芬指出，Care Bears是一個耳熟能詳的美國經典品牌，而中華航空一直致力於希望能夠更接近年輕人的心，因此攜手五桐號獨家推出繽紛甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等皆可享用，期待為旅客帶來萬呎高空的奇幻幸福旅程。

值得注意的是，華航也特別推出一系列Care Bears™ 愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航 eMall 網站開放預購，10 月 1 日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售，挹注營收表現。

曹志芬指出，Care Bears自9月底起將陸續在華航機上餐盤現身，旅客自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，飲品部分，百香果紅茶氣泡飲再全航線商務艙及全艙等提供，飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶。

