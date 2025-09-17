晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

更貼近年輕人 華航攜手五桐號推Care Bears商品

2025/09/17 15:54

華航攜手五桐號推出Care Bears商品 。（記者王憶紅攝）華航攜手五桐號推出Care Bears商品 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空攜手手搖品牌五桐號，推出跨界聯名的美國經典品牌Care Bears™ 愛心小熊商品，華航空品營銷處長曹志芬指出，Care Bears是一個耳熟能詳的美國經典品牌，而中華航空一直致力於希望能夠更接近年輕人的心，因此攜手五桐號獨家推出繽紛甜點、特色飲品及冰淇淋，台灣出發全航線、全艙等皆可享用，期待為旅客帶來萬呎高空的奇幻幸福旅程。

值得注意的是，華航也特別推出一系列Care Bears™ 愛心小熊限定聯名周邊商品，包括造型飛機水壺、多功能眼罩靠枕、旅行收納袋、絨毛玩偶吊飾及撲克牌等，即日起在華航 eMall 網站開放預購，10 月 1 日開始陸續出貨，並同步於機上送貨到府販售，挹注營收表現。

曹志芬指出，Care Bears自9月底起將陸續在華航機上餐盤現身，旅客自桃園出發日本東京、大阪、名古屋、札幌、廣島及福岡經濟艙，可享用奶蓋烏龍夾心餅乾，長程線經濟艙推出茶花紅烏龍風味半月燒，全航線豪華經濟艙則有覆盆子蜜香紅茶馬卡龍，飲品部分，百香果紅茶氣泡飲再全航線商務艙及全艙等提供，飛時較短的航線如沖繩、石垣島、鹿兒島、高松等，經濟艙旅客除聯名甜品外，還可享用鋁箔包裝荔枝青烏龍茶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財