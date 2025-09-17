台灣2025人均GDP超越韓國 國發會葉俊顯：有潛力持續優勢

國發會主委葉俊顯。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕外媒報導，2025年台灣人均GDP有望超越韓國。對此，國發會主委葉俊顯表示，2019、2020年他還在中經院任職時，已預見台灣人均GDP在未來幾年有機會超過韓國，當時金融研訓院也有分析過，而這要歸功台積電率領的AI產業，他也認為超前的情況有潛力持續下去。

根據韓國經濟新聞（The Korea Economic Daily），韓國2025年人均國內生產毛額（GDP）估計達3萬7430美元，低於台灣的3萬8066美元。

葉俊顯今在媒體茶會上被問題此事，他指出，2019、2020年他還在中經院任職時，已預見台灣人均GDP在未來幾年有機會超過韓國，當時金融研訓院也有分析過。他說，這要歸功台積電率領的AI產業。

葉俊顯認為，人均GDP領先韓國的情況有機會持續下去，因為台積電的先進製程有很強的議價能力。他提到，2021年新台幣上漲，兌美元升至27元，但出口仍創新高，經濟成長率表現亮眼，顯示國際貿易中，產品差異性的重要，擁有議價能力，即使價格和匯率波動，市場地位仍不受影響。

葉俊顯分析，台積電的優勢至少還會持續5到10年，只要持續精進在半導體的製程和封裝，持續研發，就能持續領先韓國。他提到，台韓產業結構不一樣，台灣以中小企業為主，韓國則多大型財閥，加上韓國對中國投資多，對中國市場依賴度高，面對中國產能過剩衝擊全世界時，受到的衝擊也會比較大。

葉俊顯表示，韓國對中投資，產品卻慢慢被中國替代，尤其是汽車產業，相較之下，台灣政府對半導體海外投資設限的作法，讓台灣還保有台積電。

