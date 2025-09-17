元富投顧看年底台股上看26700點 三大變數影響市場

元富投顧預估年底前台股上看26700點。圖:（中）元富投顧總經理鄭文賢與總經團隊。（圖:元富提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕元富證券子公司元富投顧今（17）日舉辦「2025年第4季投資展望說明會」，元富投顧指出，受到川普關稅政策影響，2025年第4季全球經濟成長動能轉趨放緩，主要觀察重點包括美國聯準會（Fed）貨幣政策走向、川普新一波關稅措施，以及中國經濟表現。

對於投資人最關心的2025年台股部分，元富投顧總經理鄭文賢表示，從國際情勢來看，美股帶動台股、輝達帶動台積電相關AI股趨勢不變；護國神山持續捍衛台股，考量台積電市值權重占台股逼近40%、企業獲利占比36%，有利台股持續走高。另外，Fed降息引發國際美元弱勢，台股持續受惠資金行情，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看2萬6700點。

請繼續往下閱讀...

鄭文賢表示，上半年企業為規避關稅而提前拉貨的效應已經結束，加上持續的關稅壓力，導致美國經濟活動的減緩。就台灣而言，景氣領先指標已連續6個月下滑，景氣對策信號分數由38分降至29分，顯示景氣自過熱趨緩。然而，在就業市場穩健、股市成交量回升帶動下，民間消費仍具支撐力，再加上AI熱潮推動半導體投資與出口，預期台灣今年下半年GDP年增率仍可維持2%至3%的溫和成長。同時，CPI年增率約落在1.5%至2%，元富投顧預估台灣央行將維持重貼現率2%不變。

而中國依舊面臨新舊產業交替與通縮結構性問題，經濟增速仍處換檔階段。長期來看，搶出口效應消退，出口走降；房市與消費可望在政策加持下托底，預期中國GDP年增率可望維持在4.5~5%。

另外，AI持續挹注美股企業獲利、國際美元弱勢有利企業海外獲利，今年企業獲利增長上修至9.6%；降息期間，美股可望維持高評價，評估美股持續維持創高格局。類股選擇方面，除科技股仍為主軸外，推估降息可望嘉惠金融、工業、小型股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法