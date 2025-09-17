晴時多雲

再下一城 合勤進軍無人機防禦系統

2025/09/17 15:28

合勤控參展軍工航太展。（擷取官網）合勤控參展軍工航太展。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕繼跨入無人機市場後，合勤科技今日發表最新無人機防禦系統，將在國防航太展展出。合勤指出，這是一套結合多層次技術的整體解決方案，專為應對日益嚴重的各式無人機威脅而量身打造，以低成本反制無人機威脅，無人機防禦系統包含主動與被動雷達偵測，資訊由後端控制平台整合，再指揮干擾機定向干擾軟殺或由攔截無人機進行攔截硬殺，使各式敵意無人機無法越雷池。

合勤指出，烏俄戰爭使無人機成為現代戰爭的主角，如何使用與反制無人機成為顯學。2023年烏克蘭生產了近30萬架無人機，2024年達到220萬架67種無人機，生產廠商突破200家；2025年更要生產超過400萬架，DIY家庭式生產企業擴大到500家，也使俄國無法鎖定目標摧毀其無人機生產。生產無人機容易，但要能產製無人機防禦系統則要困難得多。

合勤說，無人機在戰爭的使用，使防守方發展出電子干擾技術予以反制，也使無人機要配備抗干擾的無線通訊技術以反反制，更有配備光纖通訊的無人機，能徹底抗拒電子干擾。合勤除了提供有供無人機使用的各種抗干擾的跳頻通訊模組及光纖通訊模組外，更發展有能反制各種無人機的無人機防禦系統。

在主動雷達方面，採用高精度X-波段AESA雷達技術，具備電子掃描與凝視模式，能主動搜尋並追蹤各類空中目標，實現即時偵測與威脅評估。對微小無人機能偵測到4公里以上距離，而對如伊朗見證者類自殺無人機，則可偵測到十幾公里以上。被動雷達則透過監測環境中的電磁波發射源，達成隱匿式偵測無人機，並有攜帶型可以攜帶使用。被動雷達可偵測的頻率範圍為400 MHz到6 GHz，涵蓋所有商用與軍用通訊頻率，更能偵測追蹤高跳速的跳頻通訊，並能量測信號源的角度方位，準確到1.5度以內。

電子干擾系統為軟殺防禦方案的核心組件，能智慧干擾無人機的通訊和導航系統，打斷其訊號傳輸，使其失控，並可做誘騙攻擊（spoofing attack），欺騙其GPS定位，促使無人機墜毀、停止作業或自動返航，大幅度降低無人機入侵的風險。合勤的干擾機由高功率的多天線陣列組成，由控制平台決定干擾頻率、頻寬與方向，指揮干擾機電子控制高功率干擾波束方向，打向目標無人機。藉被動雷達的追蹤跳頻，合勤干擾機能追蹤干擾軍規跳頻通訊，能干擾使用跳頻通訊的無人機，做到遠超出一般干擾機的功能。

除了軟殺技術外，合勤發展中有兩種以低成本無人機攔截敵方無人機的硬殺技術。對於反制小型旋翼無人機或光纖無人機，合勤發展一種可重複使用的攔截無人機，以碰壞對方旋翼或機體，或割斷光纖無人機的光纖，使對方無人機失控墜毀。攔截無人機配有跳頻通訊模組，由雷達指引飛向目標，機上配有AI智慧辨識終端導引，可自主辨識目標決定反制行動。

對於較大型無人機或類似於伊朗見證者遠程自殺無人機，合勤發展有子彈型高速攔截無人機。成本低、體積小、高速，受雷達指引飛向目標，以AI智慧終端導引辨識追蹤並撞擊目標，與目標同歸於盡。以見證者無人機的造價2萬至5萬美元。用飛彈擊落它可謂大砲打小鳥，成本上極划不來，昂貴精準武器一下就被消耗光。以低成本攔截無人機反制，成本低但同樣精準，攔截距離可至十幾公里。以攔截無人機攻擊敵方直升機也同樣有效，裝上彈頭彈藥更有破壞力。

合勤說，以攔截無人機進行硬殺相較於火炮、高能雷射或高能微波等其他硬殺方式，有體積小、成本低、耗能少、移動易、攻擊距離遠且精準之優勢。

