神盾衛星前進台北國際航太暨國防工業展 展示次世代衛星物聯網解決方案

2025/09/17 15:27

神盾衛星於TADTE 2025展示衛星物聯網在無人載具應用的創新解決方案，展現次世代國防通訊與安全能力（模擬圖）。（公司提供）神盾衛星於TADTE 2025展示衛星物聯網在無人載具應用的創新解決方案，展現次世代國防通訊與安全能力（模擬圖）。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾集團旗下神盾衛星於2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）展示HESTIA衛星物聯網終端與CERESHUB雲端服務，並宣布正式加入Viasat ELEVATE全球合作夥伴生態平台，攜手推動新世代衛星物聯網解決方案的全球落地。

神盾衛星表示，加入Viasat ELEVATE 全球合作夥伴生態系平台，該平台匯聚國際衛星營運商、技術供應商與創新應用開發商，致力於推動衛星物聯網解決方案的全球擴展。透過與Viasat、Skylo等國際服務商合作，神盾衛星能夠接軌國際市場資源，並強化產品技術背書。神盾衛星旗下核心產品HESTIA衛星物聯網終端已獲得SKYLO、FCC、CE等國際認證，可提供符合3GPP NTN 標準的混合連網解決方案，不僅確保跨國部署的合規性與可靠度，更為農業、環境監測與國防等多元領域的推廣落地奠定基礎。

神盾衛星執行長陳明宗表示，公司願景是連結全球未被連結的角落，透過HESTIA與CERESHUB，為國防單位提供高韌性、可快速部署的戰術通訊與偵察能力，同時也能在森林、海洋、農田與能源設施等無網路場域，確保可靠、安全、低功耗的物聯網連線，實現真正的全球即時連結。神盾衛星將持續強化國際合作能量，加速推動台灣自主研發的衛星物聯網解決方案邁向全球市場，實現「智慧連網，無遠弗屆」的願景。

HESTIA為符合3GPP NTN（非地面網路）標準的直連衛星終端，具備小型化、低功耗與開放式架構，可在無地面網路或電磁干擾環境下，維持安全穩定的物聯網通訊，為航太與國防應用帶來突破性優勢。其應用場景包括國防場域：前線 NTN 節點監測環境與敵情並即時回傳，強化戰場預警；支援 UAV/USV 的超視距控制，提升遠端作戰與協同能力；海事安全：結合 LoRaWAN 救生背心與智慧浮標，自動發送遇險訊號並連動無人船艇，保障艦隊安全；戰術通訊：透過 BLE Mesh 與衛星中繼，即使在偏遠或受干擾環境下，仍能維持低頻寬安全通訊，支援部隊協同。

全球物聯網市場快速成長，帶動衛星物聯網需求加速上升，2024年衛星物聯網終端連接數已達750萬個，並預期持續增長；低軌衛星與混合網路降低延遲與成本、提升覆蓋率3GPP NTN/5G NTN 標準化、邊緣運算與 AI 的導入，以及微型衛星的擴張，正共同推動衛星物聯網規模化發展，各國政策與歐盟IRIS計畫更進一步帶動市場成長。

