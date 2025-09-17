新手爸媽必看！請育嬰假會被退保 勞保健保續保教學懶人包

對許多新手爸媽來說，育嬰假是一段既幸福又忙碌的時光。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對許多新手爸媽來說，育嬰假是一段既幸福又忙碌的時光。然而，很多人不知道，一旦申請育嬰留職停薪，公司依法會幫你辦理勞保、健保退保。若不主動申請續保，可能導致保險權益中斷。本文將帶你完整了解，並教你如何合法「續保」，讓你在育兒同時，也能守住自身權益。

為什麼請育嬰假會被退保？

根據《勞工保險條例》與《全民健康保險法》的規定，當勞工申請留職停薪時，公司必須在停薪當日辦理勞保與健保退保。因為勞保與健保的保險前提是「有工作、有薪資」，當你不支薪，公司就不能再替你投保。

不過，這並不代表你無法擁有保障。政府提供了「續保機制」與「育嬰津貼」制度，保障你在育嬰期間仍可享有社會保險與現金津貼，但前提是你得自己主動申請！

案例說明：

勞工小美今年28歲，在公司任職滿2年，今年8月生下第一個寶寶，打算請育嬰假並申請津貼，照顧孩子到2歲。小美希望保險不中斷，她想知道應該怎做?

步驟一：確認申請資格

一、育嬰留職停薪申請資格、期間

（1）在同一家公司任職滿6個月。

（2）子女未滿3歲的父母，或者有監護責任的人（例如法定監護人、代養人）

（3）申請期間最多不超過2年，須在孩子3歲前結束

二、育嬰津貼的請領資格

（1）就業保險年資合計滿1年以上。（不限同一投保單位）

（2）父母其中一方或監護人皆可申請（祖父母不得申請）

（3）子女未滿3歲

（4）依法申請育嬰留職停薪

（5）有親自撫育小孩的事實



（6）留停期間未另有工作收入

（7）每一子女最多可領6個月津貼，可分次申請（每次至少30日以上）。

小美符合上述資格，可以申請育嬰留職停薪與育嬰津貼。

步驟二：申請育嬰假，公司通報勞保局

小美向公司提出申請育嬰留職停薪，公司核准後，會通知勞保局小美開始留職停薪。接著，小美就可以開始申請育嬰津貼，每月由政府撥款發放。育嬰津貼最長可請領2年，直到孩子滿3歲為止。

這裡要注意的是， 公司申報小美育嬰假後，小美的勞保與健保會被退保。若小美沒額外申請續保，這段期間她將沒有勞保與健保的保障。

步驟三：主動提出「續保」申請

1. 勞保續保

為了不中斷勞保，小美須主動向公司表明要續保，並填寫「被保險人育嬰留職停薪繼續投保申請書」，由公司協助送件，經勞保局核准後，小美在育嬰假期間仍享有勞保保障。

如同時申請育嬰津貼及繼續加保，則填寫「育嬰留職停薪津貼申請書、給付收據及繼續投保申請書」於「育嬰留職停薪期間繼續投保」欄位，勾選「同意繼續投保」。

2. 健保續保

小美可以透過公司協助，以「育嬰留職停薪」身分續保，或者選擇加保在配偶健保下。

3.保費負擔

勞保：勞工自付20%，與原本在職時相同。

健保：勞工自付30%，一樣維持原本比例。

雇主負擔部分：由勞保局代繳，公司不再負擔

繳費方式：

多數情況下，勞工需先繳給公司，由公司統一代繳。勞工也可以向公司申請延後繳費，等復職後一次補繳（須符合法規）。

育嬰期間的勞保保障有哪些？

勞工只要有續保成功，在育嬰留職停薪期間，還是可以享有大部分勞保的保障，包括

1.傷病給付

2.失能給付

3.死亡給付

但唯一不包含的部分是職災給付。因為你已經處於非工作狀態，不可能發生工作傷害，自然無法申請職災相關補助。

對許多新手爸媽來說，育嬰假是甜蜜卻充滿挑戰的時期。別忘了除了照顧孩子，也要確保自己的社會保險不中斷，才能兼顧家庭與保障！

