晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中科院標案資料洩漏案 達運光電今發3點聲明澄清

2025/09/17 15:25

圖為達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（資料照）圖為達運光電董事長陳碧霜（左）、總經理戴國源（右）。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕承接多項政府與軍方專案寬頻業務的上市公司達運光電，日前因中科院標案資料洩漏案遭到檢調單位搜索。達運光電今日發出3點澄清聲明，中科院標案資料洩漏案，配合調查，並強化營運，持續投資開發新一代北美寬頻與戶外網路設備、遠距通訊及無人機防禦系統，助達運光電營運良好、推升成長動能。

達運光電今日針對外界報導涉及「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案一事，嚴正聲明指出，一、9月10日接獲檢調單位調查通知，已依法全力配合調查，此事件對日常營運並無重大影響，未來如有進一步資訊，將依相關法令規定，適時對外說明。二，根據桃園地檢署發布新聞稿，此事件所涉內容是「非公務員洩漏國防以外秘密」，並非涉及「國防秘密」或「軍事技術」範疇。第三，此案與去年國防部夜視系統專案採購案亦無任何關聯，嚴正駁斥相關錯誤聯想或不實謠言。

達運表示，由於案件目前仍在司法調查階段，達運光電不作任何干預司法調查審判之評論，而達運一向重視公司治理與法令遵循，並持續強化內部管理制度，確保所有業務均依相關規範進行。因此，已於第一時間依法配合主管機關資訊揭露，並秉持合法合規原則、尊重司法、全力配合調查之立場，以誠信與透明的態度釐清事實，將全案交由司法單位依法進行，靜候法院判決結果，同時，對於任何蓄意捏造或散播不實資訊，如造成名譽或投資人信心受損，將保留法律追訴權，以維護公司商譽與全體股東權益。

達運光電成立30多年，專注於室內外射頻與光傳輸設備的研發與製造，自1999年於美國成立子公司 ACI Communications, Inc.，並以「ACI」自有品牌行銷全球，是美國大型運營商嚴苛認證的亞洲廠商（美國寬頻傳輸基礎網路建置只接受非紅供應鏈，達運光電是北美前四大供應商之一）。達運光電截至今年前8月營收達8.92億元，其中約40%的營收是國際市場之多系統營運商（MSO）推動DOCSIS升級，從1.2GHz升級至1.8GHz等相關設備的更新與擴充需求，帶動相關訂單出貨貢獻所致。

達運光電表示，儘管近期因美國關稅與匯率影響，導致整體既有寬頻與戶外網路傳輸設備等出貨動能與營收表現有所減緩，但受惠於近年來積極深耕多年的智慧聯網（AIoT）專業，在熱影像辨識、遠距通訊、智慧監控等多元產業應用領域已展現成果，在穩健出貨進度排程的推動下，對整體營運表現帶來良好支撐。以今年前8月營收計算，其AIoT業務對公司整體營收貢獻比例約60%。

展望2026年，達運光電維持審慎樂觀看法。達運說，隨著 AI 科技快速發展，全球高速網路頻寬的需求呈現爆發式成長，各國基礎建設升級與新建計畫亦已成為必然趨勢。其中，北美市場正積極推動 Cable 10G 對稱傳輸網路的長期藍圖，將帶動寬頻產品應用範圍與產業規模持續擴張。

達運光電強調，每年持續投入營收近10%的研發資源，專注於技術升級與創新，涵蓋智慧寬頻放大器，遠距通訊以及無人機防禦系統等核心產品，並緊密配合主要客戶群的規劃，透過研發投入與產品升級，持續深化市場布局，強化在全球寬頻設備產業中的競爭力與長期營運成長動能，並以MIT國際技術口碑助力台灣基礎建設，持續扮演技術升級的重要推手。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財