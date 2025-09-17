鴻騰首屆科技日登場 盧松青：AI是驅動跨產業轉型的引擎

鴻騰精密董事長盧松青強調，AI將重新定義移動方式、數據處理與能源應用，開啟全新市場與跨產業合作機會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下連接器大廠鴻騰精密（FIT）今天舉辦首屆科技日，董事長盧松青致詞時表示，人工智慧（AI）已成為推動跨產業轉型的引擎，公司將以連接器與高速線材扮演「神經與血液」角色，支撐數據與電力的高效流通，驅動自駕車、無人機與機器人等新興應用，迎向人工智慧帶動的移動新格局。

盧松青指出，回顧首屆鴻海科技日揭示集團車用布局，如今 FIT 接力站上舞台，肩負在人工智慧浪潮下串聯數據與電力的使命。連接器與高速線材猶如「神經」傳遞訊號，電源系統則像「血液」源源不絕提供能量，這些底層能力正是釋放人工智慧潛力的關鍵。此次論壇以「人工智慧驅動的移動」（AI-Powered Mobility）為題，強調人工智慧將重新定義移動方式、數據處理與能源應用，開啟全新市場與跨產業合作機會。

前經濟部長王美花強調，這些長年深耕的基礎，如今在AI與供應鏈整合下，有望成為台灣科技產業另一個耀眼亮點。（記者方韋傑攝）

沙烏地費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子（Fahad bin Nawaf Al Saud）亦親自到場，致詞時呼應盧松青所言，指出數據將成為「新的石油」，並結合人工智慧推動國家級轉型。FIT 與沙國合作的「智慧移動」項目已在短期內快速落地，年底將於當地舉行新廠動土，未來將打造「沙國製造」（Saudi Made）品牌。這項合作不僅是策略性聯盟，更承載韌性與驕傲，期待雙方能在人工智慧賦能的移動新格局中共創成果，落實沙國「2030 願景」（Vision 2030）。

前經濟部長王美花致詞時則從專利視角談起，指出早年鴻海連接器爭議案件頻繁，反映其應用廣泛與市場價值。鴻海當時擁有超過 200 位專利人員，憑藉綿密的專利佈局與深厚技術累積，奠定了今日鴻騰的實力。王美花強調，這些長年深耕的基礎，如今在人工智慧與供應鏈整合下，透過「一體化移動」（One Mobility）品牌展現出新的國際競爭力，有望成為台灣科技產業另一個耀眼亮點。

鴻騰本次科技日除邀集多位國際車廠、顧問公司與台灣產業代表進行專題對談，也聚焦如何在人工智慧浪潮中開啟車用產業生態的新局。盧松青最後強調，FIT 將持續深化「數據＋電力」兩大核心，成為推動「人工智慧移動生態」（AI Mobility） 的關鍵整合者，與全球夥伴共同迎向未來十年的產業變革。

沙烏地費哈德·賓·納瓦夫·阿勒沙特王子致詞時呼應盧松青所言，指出數據將成為「新的石油」。（記者方韋傑攝）

