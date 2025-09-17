晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台糖安提瓜單品咖啡攻進超商 全家祭第2杯半價優惠

2025/09/17 14:54

台糖攜手全家，推出瓜地馬拉安提瓜單品咖啡。（台糖提供）台糖攜手全家，推出瓜地馬拉安提瓜單品咖啡。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖公司攜手全家便利商店於今（17）日宣布，全家Let’s Café正式開賣由台糖進口的瓜地馬拉安提瓜單品咖啡，即日起至10月1日，全家全品項祭出「第二杯半價」優惠，民眾可享兼具高品質與公益永續精神的單品咖啡。

台糖商品行銷事業部執行長陳黎珍表示，瓜地馬拉是我國中美洲重要友邦，台糖秉持「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」理念，採購當地高品質咖啡豆，協助偏鄉小農並回饋教育發展，此專案更榮獲2025年「台灣永續行動金級獎」，展現公益與永續價值，此次合作將讓安提瓜咖啡香飄全台4300家門市。

全家便利商店總經理薛東都指出，與台糖跨界合作，透過安提瓜單品咖啡，消費者不僅能品嚐高品質風味，也能跨海送愛，支持友邦小農與孩童。

台糖補充，該款單品咖啡產自瓜地馬拉最著名的安提瓜產區，擁有肥沃火山灰土壤及高海拔環境，孕育出甜美果香及奶油堅果香氣的咖啡豆；台糖堅持採購高海拔1600公尺以上極硬豆，通過CQI鑑定師80分以上評鑑並具雨林認證，確保友善環境。

全家Let’s Café以獨家「雙群烘豆工法」讓每杯安提瓜單品咖啡展現三段層次風味：前味（70°C以上）奶油與堅果香、中味（60°C至69°C）甜美焦糖與烤核桃香、後味（50°C至59°C）深沉巧克力尾韻。

為慶祝新品上市，即日起至10月1日，全品項享第二杯半價優惠。而台糖高地小農安提瓜咖啡也可在台糖蜜鄰、台糖營業所、家樂福、愛買、楓康、高鐵車廂（每月1至10日提供熱飲）及中華航空頭等艙貴賓室等通路購買及享用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財