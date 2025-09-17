台糖安提瓜單品咖啡攻進超商 全家祭第2杯半價優惠

台糖攜手全家，推出瓜地馬拉安提瓜單品咖啡。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖公司攜手全家便利商店於今（17）日宣布，全家Let’s Café正式開賣由台糖進口的瓜地馬拉安提瓜單品咖啡，即日起至10月1日，全家全品項祭出「第二杯半價」優惠，民眾可享兼具高品質與公益永續精神的單品咖啡。

台糖商品行銷事業部執行長陳黎珍表示，瓜地馬拉是我國中美洲重要友邦，台糖秉持「一杯咖啡、一份祝福、一個希望」理念，採購當地高品質咖啡豆，協助偏鄉小農並回饋教育發展，此專案更榮獲2025年「台灣永續行動金級獎」，展現公益與永續價值，此次合作將讓安提瓜咖啡香飄全台4300家門市。

請繼續往下閱讀...

全家便利商店總經理薛東都指出，與台糖跨界合作，透過安提瓜單品咖啡，消費者不僅能品嚐高品質風味，也能跨海送愛，支持友邦小農與孩童。

台糖補充，該款單品咖啡產自瓜地馬拉最著名的安提瓜產區，擁有肥沃火山灰土壤及高海拔環境，孕育出甜美果香及奶油堅果香氣的咖啡豆；台糖堅持採購高海拔1600公尺以上極硬豆，通過CQI鑑定師80分以上評鑑並具雨林認證，確保友善環境。

全家Let’s Café以獨家「雙群烘豆工法」讓每杯安提瓜單品咖啡展現三段層次風味：前味（70°C以上）奶油與堅果香、中味（60°C至69°C）甜美焦糖與烤核桃香、後味（50°C至59°C）深沉巧克力尾韻。

為慶祝新品上市，即日起至10月1日，全品項享第二杯半價優惠。而台糖高地小農安提瓜咖啡也可在台糖蜜鄰、台糖營業所、家樂福、愛買、楓康、高鐵車廂（每月1至10日提供熱飲）及中華航空頭等艙貴賓室等通路購買及享用。

