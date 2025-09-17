晴時多雲

APMIC推出新AI產品 持續強攻美國市場

2025/09/17 14:51

APMIC推出新AI產品PrivStation。圖為經營團隊。（業者提供）APMIC推出新AI產品PrivStation。圖為經營團隊。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣AI軟體新創公司APMIC今日宣布推出全新地端部署AI產品PrivStation，專為政府、金融、製造等高敏感產業設計，協助企業在確保資料主權與隱私安全的前提下，加速AI部署與落地、打造特化模型，並已獲得近百位企業客戶申請第一波產品測試。

APMIC曾經三度在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的演說簡報中亮相，因此受到矚目。該公司的營運成績也亮眼，去年營收年增119%，客戶也已突破1100家，隨著美國辦公室啟動與展開日本、東南亞布局，持續致力為全球打造安全可信的地端AI解決方案。

根據Verified Market Reports預測，地端AI平台市場規模估值預計在2024年至2033年間從15億美元成長至47億美元，年均複合成長率（CAGR）為15.5%；其中北美市場預計至2026年全球市占率達42.7%。利於AI軟體公司成長。

APMIC表示，已經率先展開海外策略性布局，繼去年宣布進軍美國市場後，今年8月正式任命陳尹鈞（Ian Chen）為美國總經理，專注推動北美市場與策略夥伴發展。APMIC亦規劃於2027年成立日本與東南亞辦公室，逐步擴大海外版圖，客戶數量增加160%，將APMIC的產品推向國際舞台。

針對PrivStation新平台，APMIC說明，rivStation可為金融業整合企業內部知識與企業內稽內規，提供即時、精準的產品解說、流程引導與合規建議；實際應用方面，APMIC亦已協助台北市地政局推出「預售屋契約智能問答Hi Landy」，也已獲得單月超過500筆使用量。

APMIC共同創辦人暨營運長張書銘表示，因應全球主權AI浪潮，各地政府與高敏感產業對資料隱私與合規性的要求日益嚴格，PrivStation可將敏感資料真正落地於地端環境，讓企業不再只是被動追趕技術，而是能以最安全、可控的方式掌握AI，並轉化為推動業務成長與產業升級的關鍵動能。

