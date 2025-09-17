政院明拍板電動車免稅優惠再延5年 140萬以下車型現省42萬

行政院明天拍板「貨物稅條例」及「使用牌照稅法」修正草案，擬將電動車免徵貨物稅及牌照稅的措施再延長5年。（中央社資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明擬拍板「貨物稅條例」及「使用牌照稅法」修正草案，有別於過去通常延長4年，本次將電動車免徵貨物稅及牌照稅的措施再延長5年，至2030年12月31日止，估計每年減稅金額約96億元。

根據「使用牌照稅法」第5條，直轄市及縣市政府得對電動汽車與電動機車免徵牌照稅，期限延長至2030年底。據估算，台灣電動汽車年底可望突破9.7萬輛，電動機車估達77.5萬輛，均可受惠。以特斯拉車主為例，5年約可省下5.5萬元。

至於「貨物稅條例」第12條之3的修改重點則在購買並登記完全以電能為動力的電動車輛，免徵貨物稅；其中，電動小客車免徵金額上限維持在完稅價格140萬元。以原適用30％稅率的電動車計算，140萬以下所有車型都可享免稅，等於購買電動車的車主可直接省下42萬元（140萬X30％），購買超過140萬元的部分雖仍需負擔貨物稅，但因電動車和油電車享減半優惠、稅率僅15％。

