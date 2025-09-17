晴時多雲

新台幣見2字頭 林伯豐：匯率穩定、30元價位可接受

2025/09/17 14:29

三三會理事長林伯豐。（資料照）三三會理事長林伯豐。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕央行18日召開第三季理監事會議，今（17日）新台幣升值又見「二字頭」，三三會理事長林伯豐表示，產業界憂心出口與報價受衝擊，他呼籲中央銀行維持匯率穩定在30元左右，以降低企業營運風險。

9月中下旬，陸續有三大會議受矚目，央行理監事會議18日打頭陣，緊接經濟部19日召開電價審議會， 26日則是勞動部召開最低工資審議會；林伯豐今天出席三三會例會，被問到對匯率、電價、最低工資看法。

林伯豐直言，電價高漲根源在於能源政策錯誤，不應由民間企業承擔。他建議政府借鏡日本、德國等國經驗，重新評估核能發展，強調核電是乾淨且相對低廉的電力來源，呼籲政府檢討能源政策，應該要終結「漲價、補貼、仍虧損」的惡性循環。

至於最低工資議題，他說主要原因有美國關稅壓力，持續衝擊中小企業。而政府要思考的是「到底是台灣經濟考量重要，還是政治考量重要。」林伯豐呼籲政府，應該積極開拓東南亞及歐美市場，並重新檢視兩岸經貿開放政策，讓部分產能可轉移至中國、東南亞增加生存空間。他也要求政府在對美談判上透明化，讓廠商能提前準備。

對於無薪假人數攀升，顯示中小企業資金壓力沉重。他說，政府應提供公司所得稅減免與紓困貸款，協助企業度過難關。預期美國明年期中選舉後政策可能出現變化，關稅問題有望緩解，只要中小企業撐過明年，情況可望改善。

