受關稅衝擊 新北25家企業休無薪假、影響180人

針對新北市受關稅衝擊的企業放無薪假，新北市長侯友宜要求相關單位做好因應及輔導措施。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕勞動部昨公布最新減班休息數據，受美國關稅風暴影響實施無薪假的人數超過6000人，引發各界關注。新北市勞工局指出，經統計至今天（17日）止，新北市受理事業單位通報實施減班休息（俗稱無薪假）共有49家企業、348人，其中受關稅影響總共25家、180人，市府將持續輔導關懷，協助勞資雙方度過難關。

勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議表示，新北市受到關稅衝擊而減班休息的企業有25家、影響員工人數180人，行業類別包括機械設備製造業12家、金屬製品製造業6家、電力設備及配備製造業4家、汽車及其零件製造業、塑膠製品製造業及其他製造業各1家。

陳瑞嘉指出，相對於中、南部重災區，新北市產業與勞工受影響範圍雖然較小，但勞工局接獲事業單位通報實施無薪假後，均會先進行電話關懷，並視狀況入廠訪視，同時企業向中央申請「僱用安定措施」補助，依照減班休息前後薪資差額，提供70%補貼，最長發給6個月，同時連結「減班休息勞工再充電計畫」，協助勞工利用減班時段參訓，如發生勞資爭議，勞工局也會提供法令諮詢、申請勞資爭議調解，或提供涉訟補助等。

勞工局表示，目前勞動部「僱用安定措施」僅適用「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」以及「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業，但仍有部分受影響行業未被納入，日前在全國勞政主管聯繫會報，新北已向中央建議滾動式調整適用產業，以因應時勢變化。

