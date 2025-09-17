晴時多雲

國發會葉俊顯：政策首要民眾有感 將成為管考重點

2025/09/17 14:10

國發會主委葉俊顯上任後，今首次召開媒體茶會。（記者吳欣恬攝）國發會主委葉俊顯上任後，今首次召開媒體茶會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委葉俊顯上任後，今首次召開媒體茶會。他表示，施政會先延續當前正在推動的AI新十大建設、6大區域產業及生活圈及地方創生等，短期不會端出新的政策。但他認為，政策最重要的是讓人民有感，因此未來國發會在管考上，也會和各部會溝通，政策說明要加強民眾體感上的呈現。

葉俊顯表示，政策強調延續性，好的政策就要持續推動，因此他會先把前主委劉鏡清任內的政策持續推動，短期不會推出新的政策。他盤點包括AI新十大建設、6大區域產業及生活圈以及地方創生，短期會把重點放在3大政策上。

葉俊顯提到，國發會內部在進行業務報告討論時，他會強調，施政應該要貼近老百姓體感、讓大家感受到。統計數據重要，需要嚴謹的推算，但數字呈現出的樣態及結果，在政策說明上，要著重在生活中的體現。

他舉例，他日前跟自己媽媽聊到，主計處公布我國今年最新經濟成長率預估值為4.45％，媽媽問起「4.45％能換什麼？」讓他體會到，在說明經濟數據背後的意涵時，需要跟民眾生活體驗產生連結。

葉俊顯說，以此例來說，可以用今年經濟成長率乘上去年名目所得、再除以人口數和一年365天，就能得出每個人平均每天可增加的所得，再用實物具體表達，像是經濟成長帶給人民每天生活上的連結就是中餐一個排骨，從此去做發想，方方面面體現政策的精準度。他認為，政策必須精準設計讓目標族群有感，這也是客製化的體現。

因此，在國發會負責的管考部分，葉俊顯也希望各部門施政成果能用大家聽得懂的方式呈現，最好是用影片呈現政策前後的差異，讓大家明顯感受。他強調，各部會有專業，國發會不會跨過專業，而是會和部會溝通，會把管考會的重點放在政策讓民眾有感。

