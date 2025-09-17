晴時多雲

1句嘲笑引爆靈感！29歲男靠「副業」年營收破3億 曝翻身秘訣

2025/09/17 15:38

29歲的Seth Goldstein開創副業，如今公司年營收高達新台幣3億元。（翻攝自網路）29歲的Seth Goldstein開創副業，如今公司年營收高達新台幣3億元。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「副業第一天就開始有營收，如今年營收突破千萬美元。」這是美國一名29歲創業家的故事。他原本在私募基金擔任副總裁，卻因一次「被朋友取笑」的巧合，意外踏上零食創業之路。2022年他和朋友共同創業，如今公司年營收超過1千萬美元（約新台幣3億元），他也分享開創副業的辛酸，並給出過來人的建議。

外媒報導，來自美國紐約的Seth Goldstein在開始副業前，正職是某私募基金的副總裁，專注於快速成長的醫療保健業務。然而，幾年前，Seth Goldstein與好朋友兼創業夥伴Steven在聚會時，因吃著玉米片零時被對方嘲笑「不懂種子油危害」，當時Seth Goldstein甚至不知道「種子油」是什麼。沒想到這段對話，最後引發靈感誕生了他們的副業零食品牌。

2022年，他們成立Ancient Crunch，並陸續推出有機健康薯片零食，兩人一開始投入25萬美元（約新台幣750萬元）積蓄。與許多創業者不同，公司基本上從第一天就有穩定營收，雖然當時還不盈利，但產品受到市場喜愛銷量不錯。創業初期每月營收約3萬美元（約新台幣90萬元）。在快速成長下，去年公司營收逾1000萬美元，目標是明年挑戰2.5億美元（約新台幣75億元）。

身為創辦人，Seth Goldstein現在每週工作約50小時。每天11點到17點排滿電話會議，其餘時間則處理郵件。工作忙碌，有時是募資，有時是與名人簽約，有時是優化網站轉換率，或遊說零售商把產品上架，創業者總是得身兼多職。

不過品牌成功背後，也曾遇上挑戰。他指出，大多數消費品企業其實只是像行銷公司。他們租一家工廠，把標籤貼在包裝袋上，然後加價出售。但Ancient Crunch的產品是用牛油（beef tallow）炸的，市面上找不到工廠願意做，所以只好自己建廠。結果發現，這實在非常困難。另一點是，總是需要比想像更多的資金，過去三年，他們無數次說「不再募資了」，但最後還是得繼續籌錢。

被問到如果能回到過去，會改變哪個流程或做法？Seth Goldstein表示「我們一直知道『讓客戶滿意』是生意成功的關鍵，但沒想到市場中存在這麼大的『潛在需求』。我們主要做線上業務，起初覺得電子郵件行銷沒什麼意義，但一嘗試，效果驚人。至於『零食訂閱制』，一開始覺得很奇怪，但現在訂閱用戶已經佔我們生意的一半。如果當時就知道這一點，Ancient Crunch的規模可能已經大5倍了。」

讓副業變得茁壯，Seth Goldstein指出最享受經營這份事業的原因是，看到自家產品逐漸獲得文化認同，真的很棒。剛開始時，這個副業被大多數朋友禮貌地認為「浪費時間」，如今，每月大約有10萬人在吃自家的產品，也成為多家零售商的熱銷商品。

被問到對創業者的最佳具體建議是什麼？Seth Goldstein建議「想著要做出人們真正想要的東西，然後盡快把它推到大家面前。不要從『我想創業』出發，而要從『這個東西應該存在』或『這個問題能被解決』開始。」

