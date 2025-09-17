晴時多雲

又1台大機組故障！台電估今夜尖峰保6％「有困難」

2025/09/17 13:35

台電大型機組頻頻故障。（記者林菁樺攝）台電大型機組頻頻故障。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕林口電廠繼續出包！台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今白天尖峰已掉到備轉容量率掉到9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，而受矚目的夜尖峰，台電直言，保6%有挑戰，將動用各種調度方式因應。

興達電廠新1號機遭興達火災事故波及，尚未回歸，日前林口2號機已故障，整個電力系統短少210萬瓩，16日林口1號機又破管，台電預計9月21日完成修復，22日重新併聯發電，合計3台大機組無法供電，台電缺290萬瓩供電能力，佔日尖峰備轉率約7%、夜尖峰約8%。

白天供電有光電挹注，但持續有大機組故障，今天尖峰負載預估3990萬瓩，最大供電能力4351.5萬瓩，備轉容量率掉到9.06%，供電亮出「吃緊」黃燈。

至於今晚夜尖峰，台電預估備轉容量率要維持6%，「有一定挑戰與困難」，台電已啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。

