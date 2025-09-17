晴時多雲

財經 > 投資理財

中華開發跨境投資 瞄準日本AI動漫新創

2025/09/17 13:40

中華開發跨境創新基金於東京舉辦合夥人大會，前排左3為中華開發資本總經理南怡君，前排左4為 Cool Japan Fund Inc. 代表取締役社長 CEO 兼 COO 川﨑憲1，後排左3為開發創新管顧總經理郭大經。（業者提供攝）中華開發跨境創新基金於東京舉辦合夥人大會，前排左3為中華開發資本總經理南怡君，前排左4為 Cool Japan Fund Inc. 代表取締役社長 CEO 兼 COO 川﨑憲1，後排左3為開發創新管顧總經理郭大經。（業者提供攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中華開發資本旗下「中華開發跨境創新基金」（CDIB Cross Border Innovation Fund II LP）宣布，正式投資日本新創公司Visual Bank株式会社。該公司運用人工智慧（AI）技術推動漫畫、動畫等IP內容，是開發跨境創新基金繼投資日本無人機表演新創後，進一步拓展日本市場。

Visual Bank成立於2022年，旗下擁有日本知名影像資產平台amana Images，並推出 Qlean Dataset，提供高品質且已完成版權清理的AI訓練資料集，協助企業安心應用於AI開發。其子公司THE PEN專注於開發漫畫創作AI輔助工具，可協助漫畫家在草稿、分鏡到完成圖的流程中提升效率，顯著縮短製作時間，讓創作者能專注於內容創意，進一步孕育更多優質動漫IP。

開發創新管顧總經理郭大經表示，AI驅動的創作工具將成為未來數位內容產業的關鍵，Visual Bank不僅具備領先的技術實力，更是連結台灣與日本動漫產業的理想橋樑。他強調，此次投資不僅看好公司發展潛力，更期待促成跨文化、跨媒體合作，探索內容產業的新可能性。

開發跨境創新基金是開發資本首支跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金（國發基金與Cool Japan Fund），以及奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等台灣產業界共同設立，投資範疇涵蓋行動商務、數位轉型、AI/區塊鏈與生活產業。

此外，基金也積極推動台日新創交流，近期與 Meet 創業小聚共同舉辦「Cross-Border Open Innovation Day—DX for Future Tech」，邀集台日12家新創及4家指標性企業，探討新創落地與成長挑戰。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本長期深耕台日新創生態圈，將持續推動開放式創新，協助更多新創企業茁壯。

