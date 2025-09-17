晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣注意？川普預告晶片、藥品關稅將高於25％ 親自說明原因

2025/09/17 13:42

美國總統川普表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率。（法新社資料照）美國總統川普表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普16日表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率，並說明，因晶片製造與藥品公司獲得的「利潤空間更大」。

綜合媒體報導，有記者提到關於美方「妥協」問題，指出將南韓、日本和歐盟的汽車關稅降至15%，可能對美國汽車製造商產生影響，對此川普說：「我根本沒妥協啊，我哪裡妥協了？」

他表示：「他們原本什麼都沒付，現在得付15%，而有些東西可能要付更多。比如，晶片可能要付更多，藥品可能要付更多，因為利潤空間（比汽車）更大。」

此前川普曾威脅要對半導體徵收「相當高的關稅」，並提到美方將對半導體實施約100%關稅，藥品部分採取階段性調漲策略，初期徵收小額關稅稅率，並在一年內提升至150%，最終調高到250%。

川普表示：「別忘了，歐盟正在向我們支付9500億美元（約新台幣28兆元）的關稅」，川普說還說： 「日本正在向我們支付6500億美元（約新台幣19兆元），在我來這裡前，這些公司和國家都沒有向我們支付任何費用。」

談及最高法院即將審理的關稅案，川普重申關稅的重要性，「如果我們在最高法院打贏官司，關稅得以最終確定，美國將成為全世界最富裕的國家，不僅能為美國人民提供更多協助，也能在我們願意的時候援助其他國家」。

報導稱，川普把關稅政策視為增加聯邦收入、吸引外資、縮減貿易逆差及促進國內製造業的核心工具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財