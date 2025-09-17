台灣注意？川普預告晶片、藥品關稅將高於25％ 親自說明原因

美國總統川普表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普16日表示，美國政府對半導體與藥品徵收的關稅稅率，可能高於進口汽車的25%稅率，並說明，因晶片製造與藥品公司獲得的「利潤空間更大」。

綜合媒體報導，有記者提到關於美方「妥協」問題，指出將南韓、日本和歐盟的汽車關稅降至15%，可能對美國汽車製造商產生影響，對此川普說：「我根本沒妥協啊，我哪裡妥協了？」

他表示：「他們原本什麼都沒付，現在得付15%，而有些東西可能要付更多。比如，晶片可能要付更多，藥品可能要付更多，因為利潤空間（比汽車）更大。」

此前川普曾威脅要對半導體徵收「相當高的關稅」，並提到美方將對半導體實施約100%關稅，藥品部分採取階段性調漲策略，初期徵收小額關稅稅率，並在一年內提升至150%，最終調高到250%。

川普表示：「別忘了，歐盟正在向我們支付9500億美元（約新台幣28兆元）的關稅」，川普說還說： 「日本正在向我們支付6500億美元（約新台幣19兆元），在我來這裡前，這些公司和國家都沒有向我們支付任何費用。」

談及最高法院即將審理的關稅案，川普重申關稅的重要性，「如果我們在最高法院打贏官司，關稅得以最終確定，美國將成為全世界最富裕的國家，不僅能為美國人民提供更多協助，也能在我們願意的時候援助其他國家」。

報導稱，川普把關稅政策視為增加聯邦收入、吸引外資、縮減貿易逆差及促進國內製造業的核心工具。

