新代投資鞍新盟看好智慧機器人 成熟商模貢獻業績需10年

2025/09/17 12:12

新代董事長蔡尤鏗。（記者林菁樺攝）新代董事長蔡尤鏗。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機控制器大廠新代（7750）董事長蔡尤鏗今（17日）表示，第3季屬於淡季，目前外部環境黑天鵝變動多，但只要匯率等因素不要波動過大，第4季表現優於第3季；他也看好台灣有機會發展智慧機器人，新代已與義美、盟立（2464）結盟，組成鞍新盟機器人製造公司，期待未來5年有剛性需求及先期使用者。

新代今天正式掛牌，早盤衝破900元、最高來到912元，高股價受到市場矚目。蔡尤鏗也接受媒體訪問，談到市場最火熱的無人機、機器人市場以及對下半年展望，第3季受行業特性影響，是全年較低的一季，不過仍可較去年同期成長2至3成，第4季也能優於第3季，並且優於同業平均成長幅度。

蔡尤鏗指出，智慧機器人在未來10年甚至20年都有非常大的發展空間，新代在機器人重要的機構件小腦控制器軟硬體、驅動器、電控等產品專研已久，在輝達等大廠帶動AI浪潮，加持機器人領域，許多業者也朝向智慧機器人發展。

他說明，新代不只自己做，也選擇策略聯盟，鞍新盟公司是由義美集團主導，新代偏向機構件製造，目前持股約15%。蔡尤鏗認為，智慧機器人有太多機會，但要具備製造能力與能量，公司成立就有商機，鞍新盟成立契機也是希望未來在非紅供應鏈上，若想到智慧機器人製造夥伴，「台灣會是首選」。

而新代也與盟立合作開發工業領域智慧機器人，如可移動的雙臂機器人、AMR機器人、機器狗等。他進一步提到，工業機器人疊加AI大腦會先出現「類人形機器人」，應用相當多元，智慧機器人則需要更多感知元件、視覺系統等，新代有自己做，也有生態系夥伴。

不過，蔡尤鏗也說，智慧機器人技術不是最新，但應用絕對是全新領域，相關的商業模式會逐步成形，預期5年有剛性需求及先期使用者，智慧機器人要對業績要有明顯貢獻要10年時間。

