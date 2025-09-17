晴時多雲

聯發科揭露2024年永續報告書 帶動台灣供應鏈創造4859億元產值

2025/09/17 11:59

聯發科揭露2024年永續報告書。（記者卓怡君攝）聯發科揭露2024年永續報告書。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今揭露「2024年永續報告書」，以內部ESG六大面向－全球觀、創新、人才、公司治理、綠色營運及在地實踐融入永續DNA，展現公司於環境、社會、治理的最新里程碑，聯發科不僅首度公開生物多樣性宣言、正式提出雇主價值主張、公告全新多元共融DEI 4A架構、提高獨立董事比例至全體董事二分之一，更通過SBTi認證淨零目標、攜手供應鏈夥伴推動低碳製程，並首度邀請半導體ESG夥伴加入已連續舉辦七年的數位社會創新競賽「智在家鄉」，發揮各利益關係人乘數效應。此外，首度以投入產出模型（Input-output Model）揭露永續價值創造，聯發科2024年因採購需求帶動台灣供應鏈創造新台幣4859億元產值，以及634萬個供應鏈員工就業機會。

聯發科董事長蔡明介表示，聯發科作為半導體產業技術的領導廠商，以「提升並豐富大眾生活」為使命，實現AI無所不在願景。在這波AI普及化趨勢中，將持續與同仁、生態夥伴及各利益關係人攜手並進，共同迎接AI 新時代，透過在半導體技術與社會影響力上的不懈努力和創新，必將能創造更多價值，為大眾實現更加美好的未來。

聯發科成為第一波通過SBTi認證淨零目標的台灣IC設計公司之一，朝向2050年淨零目標邁進，透過生物多樣性宣言公告，承諾於自身營運與供應鏈持續降低環境衝擊、維護生物多樣性及支持森林保育。同時持續利用綠色設計降低產品耗能及體積，由晶片設計落實永續發展，並新增系統自動統計產品用電與碳排資訊，滿足客戶資訊揭露即時性需求，同時偕同供應鏈夥伴，推動從原材料階段實現低碳製程。

聯發科表示，持續以「全球觀」、「創新」、「人才」、「公司治理」、「綠色營運」及「在地實踐」六大面向推展永續作為，同時以加入SBTi 科學基礎減量目標倡議，並成立TCFD小組等實際行動，加大對全球氣候變遷風險的因應力道。此外，將逐步導入IFRS國際財務報導準則，以確保公司的營運狀況與永續執行成效能完整揭露，並與國際永續揭露準則接軌。

