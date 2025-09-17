晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普關稅影響！日8月對美出口下降13.8％ 連續5個減少

2025/09/17 11:38

日本對美國出口額比上年同期下滑，下滑13.8%，已經是連續5個月減少，其中汽車出口大減28.4%。（法新社）日本對美國出口額比上年同期下滑，下滑13.8%，已經是連續5個月減少，其中汽車出口大減28.4%。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本財務省今（17日）公佈的8月貿易統計初步數據，對美國出口額比上年同期下滑13.8%至1.3855兆日元（約新台幣2843.88億），連續5個月減少。

據《共同社》報導，日本財務省今（17日）公佈的8月貿易統計初步數據，對美國出口額比上年同期下滑，下滑13.8%，已經是連續5個月減少，其中汽車出口大減28.4%，其他對美出口大幅下降的商品包括建築和採礦機械（下降26.1%）以及半導體和其他製造設備（下降38.9%），報導指出可能是受到美國川普政府高關稅措施的影響。

而8月日本自美國進口額成長11.6%，達1.0615兆日圓（約新台幣2174.73億），貿易順差（即出口減去進口）大幅下降50.5%，來到3240億日圓（約新台幣663.8億）。

報導指出9月16日，美國政府將日本進口汽車關稅從27.5%下調至15%，日本對美出口能否復甦將成為焦點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財