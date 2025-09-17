川普關稅影響！日8月對美出口下降13.8％ 連續5個減少

日本對美國出口額比上年同期下滑，下滑13.8%，已經是連續5個月減少，其中汽車出口大減28.4%。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本財務省今（17日）公佈的8月貿易統計初步數據，對美國出口額比上年同期下滑13.8%至1.3855兆日元（約新台幣2843.88億），連續5個月減少。

據《共同社》報導，日本財務省今（17日）公佈的8月貿易統計初步數據，對美國出口額比上年同期下滑，下滑13.8%，已經是連續5個月減少，其中汽車出口大減28.4%，其他對美出口大幅下降的商品包括建築和採礦機械（下降26.1%）以及半導體和其他製造設備（下降38.9%），報導指出可能是受到美國川普政府高關稅措施的影響。

而8月日本自美國進口額成長11.6%，達1.0615兆日圓（約新台幣2174.73億），貿易順差（即出口減去進口）大幅下降50.5%，來到3240億日圓（約新台幣663.8億）。

報導指出9月16日，美國政府將日本進口汽車關稅從27.5%下調至15%，日本對美出口能否復甦將成為焦點。

