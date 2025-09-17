晴時多雲

台船陳政宏：無人船魔鬼魚已經模組化年產40艘 爭取全球訂單

2025/09/17 11:29

台船董事長陳政宏指出，無人船魔鬼魚已經模組化。（記者王憶紅攝）台船董事長陳政宏指出，無人船魔鬼魚已經模組化。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船董事長陳政宏表示，台船無人船（USV）的「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）簡稱：魔鬼魚」已經模組化，會積極爭取國內外廠商訂單。魔鬼魚將在明日航太軍工展展出。

台船副總經理周志明指出，無人船在全球市場用途很多，其中，軍事用途是選項之一，但商用市場有更大的空間，會積極爭取各方訂單。台船目前只有1條產線，預計合約內容明確下，第1艘無人艇完成後，每7到10天可以在交付1艘，1年生產40艘。

魔鬼魚船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配兩部舷外機，並採用「三胴體（Trimaran）」船型設計，將能大幅提高無人船在應對台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性，具簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型相當吸睛。

魔鬼魚可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝，在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，亦可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」、「以小搏大」，專為臺海環境量身訂做的無人載具。

台船公司表示，自主研發的「魔鬼魚」無人船，是由「台船」及其子公司「台船動力」，偕同在地廠商組成「台船無人船團隊」，共同合作研製，借鏡「俄烏戰爭」之啟示，從作戰構想、設計、建造到測試，皆圍繞「機動快速、恫嚇打擊」的（不對稱）作戰概念發展，除可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，亦自主開發「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持（控制權/自毀）」等功能，具有原始碼自主權整合能力，跟國內已公開發表之無人船有很大區隔。

台船說，魔鬼魚在「關鍵技術」及「物料商源」規劃時，即以「去除紅色供應鏈」、「商規現貨」及「供貨韌性」為研發核心，去除「關鍵技術受制於人」及「物料商源受限」等疑慮。

