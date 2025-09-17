晴時多雲

焦點股》仁寶：鎖定輝達RTX PRO 創5個月新高

2025/09/17 11:11

仁寶連日受到買盤加持推升股價，今日盤中高點觸及32.7元，創5個月新高價。（資料照）仁寶連日受到買盤加持推升股價，今日盤中高點觸及32.7元，創5個月新高價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）看準AI基礎架構正在邁入新一波的轉型浪潮，已釋出旗下代工的輝達（NVIDIA）RTX PRO伺服器，連日受到買盤加持推升股價，今日盤中高點觸及32.7元，一度大漲8.63%，創5個月新高，截至上午10時52分暫報31.1元，漲幅3.32%，成交量4萬7216張。

仁寶認為，藉由新型AI伺服器先進規格的強大組合，有利於協助企業加速多元應用，包括AI推理、AI代理人、數位分身、機器人模擬及科學研究等。與前一代相比，RTX PRO 6000圖形處理器（GPU）在AI推理與物理模擬工作負載上提供超過5倍效能提升，同時大幅降低單位效能成本。

仁寶提到，除了硬體效能躍升，該系統完整支援各類框架、程式庫，企業能因此在雲端與地端環境中無縫擴展的AI部署工作。此外，倘若進一步整合輝達虛擬世界基礎模型所開發的工業AI與實體AI應用，有助於加速數位分身開發、機器人測試、大規模生成數據，推動智慧製造與新世代實體AI的實現。

