海外拓銷「宣傳」僅244萬？ 經部︰拓銷與通路「補助」1百億

經濟部澄清韌性特別預算廣宣費用均依實際需求編列，提供廠商直接且實質的補助才是重點。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕藍委揪韌性預算編列近億「媒宣費」，經濟部遭點名編列788萬元媒體政策及業務宣導費。經濟部17日回應，相關媒體宣導費用都是依實際需求編列，用以宣傳總金額達460億元的產業支持方案，讓受衝擊的廠商可以清楚知道政府的協助資源，以及申請的條件及方式。

外界指稱，協助廠商打開國際通路的海外拓銷宣傳經費僅244萬元部分，事實上該費用為經濟部用於向廠商、公協會宣傳如何申請參展拓銷及布建海外通路補助的費用，經濟部另編列有100億元的出口拓銷補助費用，才是直接且可實質協助廠商減緩衝擊，並可支持廠商開發多元市場的重要經費項目。

經濟部強調，為確保國內廠商能充分了解並運用相關產業支持措施與補助資源，除了必要的媒體宣傳外，政府更規劃了多元化的資訊傳達與服務管道，包含設立免付費諮詢專線0800-280-280、行政院設置臺美關稅談判及產業支持方案網站（https://twustariff.ey.gov.tw/），供業者查詢對等關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等資訊。

經濟部也規劃透過舉辦說明會，成立「產業競爭力輔導團」等，邀請法人、學校專家顧問赴受衝擊廠商，進行訪視、診斷輔導，提供金融支持、經營管理、技術支援及AI導入等協助。

