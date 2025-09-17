晴時多雲

大宇資恐怖遊戲再現 《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》年底上架

2025/09/17 10:56

大宇資恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》Steam頁面曝光，呈現經典洋樓與心理驚悚氛圍。（擷取自Steam）大宇資恐怖遊戲《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》Steam頁面曝光，呈現經典洋樓與心理驚悚氛圍。（擷取自Steam）

〔記者張慧雯／台北報導〕恐怖遊戲又來了！大宇資（6111）再推重磅級IP合作作品，公布全新第一人稱恐怖新作《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》，於Steam商店頁釋出遊戲畫面，預計年底前上架。

大宇資指出，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》延續大宇資對懸疑與恐怖題材的深耕，這次攜手日本恐怖漫畫大師伊藤潤二，將動畫作品《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》改編為沉浸式遊戲，融合伊藤潤二獨特的詭異畫風與心理驚悚敘事，玩家將進入一場由恐懼、混亂與執念交織而成的噩夢迷宮，親身體驗伊藤潤二式的驚恐世界。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》是以詭譎異象與心理驚悚為主軸，故事敘述一棟與世隔絕的神祕洋樓中，一名失憶的大學生於洋樓中甦醒，以手中僅剩殘破的手機與模糊的記憶，試圖拼湊出離開的方法。

大宇資開發團隊表示，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》主打「無處可逃」的壓迫式恐怖體驗，結合幻覺錯亂、無限輪迴的窒息感，以及對人性扭曲的描寫，將伊藤式經典元素推向極致，帶領玩家在錯綜複雜的敘事中直面最深層的恐懼與內心黑暗。

