股神失算！賣光台積電少賺「這麼多」 謝金河揭巴菲特慘痛教訓

〔財經頻道／綜合報導〕美股週二（16日）小幅走低，但台積電ADR逆勢上漲0.57%，再創新天價。財訊傳媒董事長謝金河表示，投資市場從來沒有「神仙」，所謂「千金難買早知道」在投資過程中屢屢上演，並以股神巴菲特（Warren Buffett）為例，指出當初若未出脫台積電（2330）持股，現在淨利應高達116.29億美元（約3712億新台幣），獲利將遠勝其他標的。

謝金河在臉書上回憶，2022年7至9月間，巴菲特透過財報揭露斥資41.2億美元，買入6010萬單位台積電ADR（TSM），消息曝光後，台積電ADR持續狂飆，市場士氣大振，這股力量猶如「天降神兵」。

當時正值俄烏戰爭引發的全球通膨壓力，美國展開激烈升息，台灣又因美國時任眾議院議長裴洛西訪台，2引發兩岸關係不平靜，台積電（2330）在台灣股市的股價，一度在10月26日跌到新台幣370元低點。

然而，長期倡導「價值投資」的巴菲特，在2023年2月中旬公告拋售86%持股，理由是「地緣政治風險」。顯然，裴洛西訪台所引發的兩岸緊張氛圍，對巴菲特判斷影響甚深。

值得注意的是，巴菲特賣出台積電後，反而大舉加碼西方石油，持股攀升至28.3%，當時股價逾71美元，但隨著國際油價下跌，如今西方石油跌至34.78美元，光這筆投資就讓波克夏縮水64億美元。

另一筆失利案例是卡夫食品，近10年股價大跌7成，累計損失逾50億美元，巴菲特最終認賠出場。這些投資與他在日本五大商社上的輝煌戰績形成鮮明對比。

謝金河指出，巴菲特一直以來的投資名言：如果一檔股票，你不打算持有10年，那就連10分鐘都不要持有。他試算，若巴菲特當初沒有賣出台積電，至今台積電ADR已漲至262.06美元，整體市值達157.49億美元，扣除原始投資成本，淨利高達116.29億美元，報酬率甚至超越他投資日本5大商社的成果。

謝金河表示：「我們常說千金難買早知道！這樣的個案在每個人身上都一直出現，投資真的沒有神仙！」

