焦點股》飛宏：奠定AI發展動能 帶量勁揚

飛宏子公司馳諾瓦正在著眼於更高功率與效率的充電技術。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）將網通設備電源領域，看作是後續鎖定資料中心及AI伺服器電源的敲門磚，致力於建構集團長期動能，今日在買盤力挺之下，盤中一度觸及25.3元、大漲5.85%，截至上午10時12分暫報24.9元，漲幅4.18%，成交量3422張。

飛宏以網通設備著手，聚焦包括交換式電源（switching）、冗餘電源（redundant）及開放架構電源（open frame）等產品，間接與AI相關客戶建立連結，藉此奠定實力，目標逐步跨向高功率AI伺服器領域。藉由循序漸進的過程，穩固中功率產品，進而切入大型資料中心市場，管理層看好最快明年發酵。

在市場結構上，飛宏已擺脫過去依賴手機充電器的局面，客戶範疇擴展至低軌衛星、電動自行車（e-bike）與筆電。2025上半年已拿下多個具指標性的案子，預期明年將陸續發酵。子公司馳諾瓦同時著眼於更高功率與效率的充電技術，並計畫結合綠能與儲能，預計兩至三年內可望展現具體成果。

