晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》飛宏：奠定AI發展動能 帶量勁揚

2025/09/17 10:34

飛宏子公司馳諾瓦正在著眼於更高功率與效率的充電技術。（資料照）飛宏子公司馳諾瓦正在著眼於更高功率與效率的充電技術。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）將網通設備電源領域，看作是後續鎖定資料中心及AI伺服器電源的敲門磚，致力於建構集團長期動能，今日在買盤力挺之下，盤中一度觸及25.3元、大漲5.85%，截至上午10時12分暫報24.9元，漲幅4.18%，成交量3422張。

飛宏以網通設備著手，聚焦包括交換式電源（switching）、冗餘電源（redundant）及開放架構電源（open frame）等產品，間接與AI相關客戶建立連結，藉此奠定實力，目標逐步跨向高功率AI伺服器領域。藉由循序漸進的過程，穩固中功率產品，進而切入大型資料中心市場，管理層看好最快明年發酵。

在市場結構上，飛宏已擺脫過去依賴手機充電器的局面，客戶範疇擴展至低軌衛星、電動自行車（e-bike）與筆電。2025上半年已拿下多個具指標性的案子，預期明年將陸續發酵。子公司馳諾瓦同時著眼於更高功率與效率的充電技術，並計畫結合綠能與儲能，預計兩至三年內可望展現具體成果。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財