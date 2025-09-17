晴時多雲

焦點股》茂矽：SiC利多題材 股價漲45％

2025/09/17 09:53

茂矽受惠SiC利多題材，股價4天漲45%。（記者洪友芳攝）茂矽受惠SiC利多題材，股價4天漲45%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠市場對AI應用採碳化矽（SiC）有所期待，帶動將跨足SiC的茂矽（2342）今早盤股價續飆上漲停，突破30元關卡，達31.2元、上漲2.8元，為連4漲，累積漲幅達45%，截至9點20分，成交量逾1.22萬張，漲停委買張數近8500張。

茂矽今年前8月因客戶提前拉貨，營收累計為14.16億元，年增20.31%，第2季受匯率不利因素影響，每股稅後虧損0.37元，展望下半年，接單與營運尚稱平穩，但因市場傳台積電（2330）在先進封裝CoWos矽中介板擬採散熱較高的碳化矽（SiC）取代，茂矽集合中美晶集團資源也正跨足建置SiC產能，利多題材帶動股價高漲。

茂矽自2023年中啟動碳化矽生產線規劃，今年預計設備全數完成定位，並啟動試量產，初期會試產客戶研發中的工程品，等客戶通過驗證，最快明年初可望進入量產，並開始挹注營收。

茂矽總經理盧建志先前說明，公司在碳化矽領域具備集團垂直整合優勢，包括環球晶（6488）提供原料基板與磊晶層（AP），朋程（8255）旗下的安傑特負責IC設計，母公司朋程則承接後段封裝，且經由朋程對接國際汽車客戶，對茂矽切入車用碳化矽市場有競爭利基。

