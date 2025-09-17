不是半導體！日本畢業生最愛企業竟是「這家」 豐田只排49名

日本大學應屆求職學生評選「最受歡迎300家公司」，第一名由伊藤忠商社以「4冠壓制」拿下人氣王。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本勞動力短缺嚴重，就業市場進入「賣方市場」，出現企業搶人才、學生佔上風。日媒《東洋經濟》公布「2026年大學畢業生，最想去的公司前300名」，約1.4萬名大學應屆畢業生投票，伊藤忠商事株式會社以「4冠壓制」其他日企、再度蟬聯總冠軍。

至於全日空（ANA）從去年第45名一口氣飆到第3名，成為本榜單中的最大黑馬，另一匹黑馬則是本田（Honda），也是大躍進至第10，但全球汽車製造龍頭豐田則僅排第49，印證了品牌巨擘不等於高人氣。

請繼續往下閱讀...

調查期為3月中旬至6月底；同期數據顯示，6月1日時點內定率高達81.6%，大學新卒求人倍率1.66倍，就活持續早化且學生優勢明顯。

《東洋經濟》公布「2026年卒・後半」人氣企業300強榜當，綜合商社與金融系統再度收割Z世代選票。其中，伊藤忠以「工作方式改革＋積極投資人才」聞名，不僅在男、女學生心儀企業裡排名第1，在文科生群體中排名第1、理科生群體中排名第3，展現了爆棚的人氣，全面領先其他299家日本企業。

日媒指出，伊藤忠在前後兩次調查都拿冠軍，人氣相當穩固。日本生命保險則排名第2，全日空（ANA）排第3，之後為大和證券及博報堂。

值得注意的是，在日本各行業，商社的人才吸力仍是最強，除了伊藤忠外，住友商事也衝上榜上第7，三菱商事為第11，三井物產為第22，反映出日本「高薪＋國際輪調＋多職能歷練」的長期吸引力仍在。

至於金融業也是日本大學畢業生所青睞的原因。其中，日本生命排名第2、大和證券集團排名第4、SMBC日興證券排名第15、第一生命排名第16、三井住友信託排名第20等，再次印證完善培訓機制與清晰升遷路徑，是就活生的核心考量。

日本航空與內容娛樂也強勢回歸。榜單中的大黑馬ANA一口氣躍升至第3，日本航空（JAL）也由排名第57升至21，也顯示這兩家航空公司成為強勁競爭對手。此外，廣告與內容領域存在感提升，博報堂居位居第5，Sony Music、集英社等亦名列前茅，顯示情感與品牌價值對文科生特別具號召力。

至於全球最大汽車製造商豐田則位居49名，呈現品牌巨擘未必等於就高人氣的反差。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法