焦點股》大研生醫：迎Q4最旺1季 股價強漲

以開發保健食品聞名的大研生醫（7780）上週9月9日掛牌上市，第4季將迎來全年最旺的一季，今天股價也強漲逾6%。

〔記者楊雅民／台北報導〕以開發保健食品聞名的大研生醫（7780）上週9月9日掛牌上市，由於第4季將迎來全年最旺的1季，今天股價早盤一度強漲逾6%，截至9點32分，股價暫報213.5元，漲幅6.48%，成交量622張。

大研生醫上半年營收達7.89億元，年增50.57%，稅後淨利1.43億元，年增4098.5%，每股稅後盈餘2.4元；第4季受惠於電商重頭戲雙11與雙12檔期，皆是大研生醫全年營收最旺的1季，單季營收幾乎是前3季的總合，不少大研生醫的熟客皆利用雙11、雙12檔期促銷優惠時囤貨。

大研生醫也預計第4季跨入保養品市場，推出首支外泌體精華液，明年則主攻日本保健食品市場，已和日本前3大保健食品代工廠合作，開發日本版保健食品。

並可望於第4季由日本跨進東南亞市場，初期將鎖定越南、印尼、泰國、馬來西亞等市場，主要是台灣對東南亞保健食品關稅仍高達30%，從日本代工製造到出貨為零關稅。

