金價狂飆屢創新高 美銀估「這時」站上4000美元關卡

美銀預估，2026年Q2單季平均金價將達到4000美元。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到通膨的對沖需求和宏觀經濟不確定性的雙重影響，金價在今年飆升，屢屢創下新高，美銀（BofA）團隊分析指出，金價漲勢預計仍將持續，預估到2026年第2季，單季平均金價將達到4000美元。

《財星》報導，金價在9月2日突破每盎司3500美元，週一（15日）攀升至每盎司3600美元，週二（16日）更觸及3700美元。此前公佈的美國8月就業數據令人失望，這增加了市場對於寬鬆貨幣政策的預期。

全球黃金產業總市值已膨脹至略高於5500億美元（約新台幣16.5兆元），幾乎是2011年和2020年高峰的兩倍，更是2016年週期低點的8倍多，2022年近期週期低點的3倍多。美銀表示，這波反彈不僅反映價格上漲，也反映了通膨和產業成本壓力加劇的投資人興趣。

儘管金價居高不下，但黃金概念股的價格並未達到歷史最高水位。該產業未來12個月的企業價值倍數（EV/EBITDA）為11倍，遠低於2020年高峰的15.4倍。資產淨值比為1.88倍，而2020年為2.27倍、2011年為2.19倍。以目前的價格來看，顯示還有進一步上漲的空間。

美銀研究指出，如果目前的貨幣政策、通膨和投資人情緒趨勢持續下去，黃金產業仍有成長空間。

