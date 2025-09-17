晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價狂飆屢創新高 美銀估「這時」站上4000美元關卡

2025/09/17 12:50

美銀預估，2026年Q2單季平均金價將達到4000美元。（路透資料照）美銀預估，2026年Q2單季平均金價將達到4000美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到通膨的對沖需求和宏觀經濟不確定性的雙重影響，金價在今年飆升，屢屢創下新高，美銀（BofA）團隊分析指出，金價漲勢預計仍將持續，預估到2026年第2季，單季平均金價將達到4000美元。

《財星》報導，金價在9月2日突破每盎司3500美元，週一（15日）攀升至每盎司3600美元，週二（16日）更觸及3700美元。此前公佈的美國8月就業數據令人失望，這增加了市場對於寬鬆貨幣政策的預期。

全球黃金產業總市值已膨脹至略高於5500億美元（約新台幣16.5兆元），幾乎是2011年和2020年高峰的兩倍，更是2016年週期低點的8倍多，2022年近期週期低點的3倍多。美銀表示，這波反彈不僅反映價格上漲，也反映了通膨和產業成本壓力加劇的投資人興趣。

儘管金價居高不下，但黃金概念股的價格並未達到歷史最高水位。該產業未來12個月的企業價值倍數（EV/EBITDA）為11倍，遠低於2020年高峰的15.4倍。資產淨值比為1.88倍，而2020年為2.27倍、2011年為2.19倍。以目前的價格來看，顯示還有進一步上漲的空間。

美銀研究指出，如果目前的貨幣政策、通膨和投資人情緒趨勢持續下去，黃金產業仍有成長空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財