晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新代掛牌飆逾42％ 市值突破600億元

2025/09/17 09:33

新代董事長蔡尤鏗董事長（左4）、總監黃芳芷（左3）。（記者林菁樺攝）新代董事長蔡尤鏗董事長（左4）、總監黃芳芷（左3）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕智慧製造解決方案領導廠商新代科技今（17）日以每股630元掛牌上市，上演蜜月行情，早盤最高飆至899元，大漲逾42%，市值一舉突破600億元，躍升為資本市場矚目的「機器人概念股」；中籤者1張現賺達26.9萬元，成為今年最賺抽籤股之一。

新代本9月上旬完成上市前競拍及申購，市場反應熱烈；競拍部分，市場凍結資金超過百億元。申購部分，總計申購筆數將近18萬筆，中籤率僅0.7%，顯現市場對新代深具信心。

新代今年營運持續展現強勁動能，繼2024年營收突破百億元後，2025年上半年稅後淨利10.8億元、年增34.1%，每股股盈 17.2元，毛利率提升至46%；截至今年8月91.55億元、年增25.5%，展現智慧製造與AI應用驅動下，穩健且優於同業的獲利能力。

新代控制器銷往世界，在全球布有多個據點，市占率持續提升成功突破破德日大廠壟斷格局。

新代董事長蔡尤鏗回顧過去30年，從新竹小工廠發跡，至今集團員工突破1500人，營收達成超過百億元，已是兩岸工具機、精密機械領頭羊，成果是員工共同努力。

他表示，新代將持續深耕亞洲、放眼全造產業升級，並為台灣產業的發展貢獻心力，期盼新代的每一步，都能成為行的力量，讓世界看見台灣在智慧製造領域的關鍵實力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財