新代掛牌飆逾42％ 市值突破600億元

新代董事長蔡尤鏗董事長（左4）、總監黃芳芷（左3）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕智慧製造解決方案領導廠商新代科技今（17）日以每股630元掛牌上市，上演蜜月行情，早盤最高飆至899元，大漲逾42%，市值一舉突破600億元，躍升為資本市場矚目的「機器人概念股」；中籤者1張現賺達26.9萬元，成為今年最賺抽籤股之一。

新代本9月上旬完成上市前競拍及申購，市場反應熱烈；競拍部分，市場凍結資金超過百億元。申購部分，總計申購筆數將近18萬筆，中籤率僅0.7%，顯現市場對新代深具信心。

新代今年營運持續展現強勁動能，繼2024年營收突破百億元後，2025年上半年稅後淨利10.8億元、年增34.1%，每股股盈 17.2元，毛利率提升至46%；截至今年8月91.55億元、年增25.5%，展現智慧製造與AI應用驅動下，穩健且優於同業的獲利能力。

新代控制器銷往世界，在全球布有多個據點，市占率持續提升成功突破破德日大廠壟斷格局。

新代董事長蔡尤鏗回顧過去30年，從新竹小工廠發跡，至今集團員工突破1500人，營收達成超過百億元，已是兩岸工具機、精密機械領頭羊，成果是員工共同努力。

他表示，新代將持續深耕亞洲、放眼全造產業升級，並為台灣產業的發展貢獻心力，期盼新代的每一步，都能成為行的力量，讓世界看見台灣在智慧製造領域的關鍵實力。

