川普推廢除季報 貝森特：企業成本將降對投資人是好消息

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日在社群發文建議取消季度財務報告，對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（16日）表示，總統建議企業每半年發佈一次報告，此舉將降低企業成本，同時也不會損害投資人利益，可能會使美國成為外企尋求上市更具吸引力的目的地。

《CNBC》報導，貝森特在倫敦受訪時指出，川普意識到，無論是英國還是美國，公開市場都在萎縮，將季報改為半年報，這可能是在不損害投資人利益的情況下，恢復上市公司盈利並削減成本的一種方法。

川普週一在真實社群（Truth Social）發文，提議取消季報，並稱這將使企業高層專注於長期目標，而不是只看到短期指標。川普也提到，取消季報將使美國與許多遵循半年報制度的外國司法管轄區保持一致。

目前，有許多企業選擇保持私有，而不是公開上市，其中部份原因是每季的審查、法規遵循成本都在增加。美國的上市公司數量已從1996年的7000多家下降到2020年的不到4000家。

以各國規範來看，在中國上市的公司每季都要發佈報告，在香港交易所上市的公司則需要每半年發佈一次報告；在英國和歐盟，企業也是半年發佈一次報告，但如果他們願意，也可以發佈季報。

不過一些投資人警告，每季提供的收益報告有助於使企業財務更加透明和規律，進而保護投資人的利益。機構投資人委員會（The Council of Institutional Investors，CII）表示，缺乏季報可能無法「充分」保護投資人。

過去幾年，歐洲各地交易所見證了許多知名公司離開本土市場前往美國上市，這些企業大多受到美國同行更高的評價，以及一些監管政策優惠的吸引。放棄季報可能會使美國市場對於歐洲公司更有吸引力，因為這將降低那些考慮中企業的遵循成本。

