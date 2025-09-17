達明公開申購首日爆出35萬筆申購單，估中籤率僅0.3%。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕廣達（2382）孫公司機器人概念股達明（4585），昨開始進行為期三天的公開申購，根據證交所統計，達明公開申購首日爆出35萬筆申購單，以達明承銷價238元計算，第一天就凍結市場資金833億元，預估將是今年最熱門的公開申購股票之一。

由於達明目前興櫃股價約在670元上下，等於抽中一張達明股票，可以現賺43萬元，報酬率高達1.8倍以上，因此光是公開申購首日就吸引爆棚的申購單。

請繼續往下閱讀...

達明預計在於9月16日至9月18日起辦理上市公開申購，承銷張數3104張；若照目前熱度，達明最終公開申購張數可能突破80萬張，將凍結市場資金近2千億元，中籤率可能只有0.3%，等於一千筆申購單才會有三張中獎，機率相當低。

達明的最大股東為廣達集團旗下子公司廣明光電（6188），持股比例高達78.29%。達明聚焦於將視覺與AI深度整合、導入機器人手臂，從起點就強調「手、眼與大腦」的協同運作，旗下協作型機器人透過視覺與感測器具備安全性與更友善的操作介面，讓應用領域更為廣泛。達明已能利用模擬環境產出龐大影像資料，加速模型訓練，並提升檢測與自動化落地效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法