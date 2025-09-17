晴時多雲

中國嚴控稀土出口 歐盟商會：有企業損失數百萬歐元

2025/09/17 12:01

中國歐盟商會稱，由於中國嚴控稀土出口，該商會至少有1家會員企業損失數百萬歐元。（路透）中國歐盟商會稱，由於中國嚴控稀土出口，該商會至少有1家會員企業損失數百萬歐元。（路透）
高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）近日警告，儘管中歐雙方於今年7月達成加快稀土出口許可審批的協議，但實際執行未見顯著改善，其商會至少一家會員企業因此蒙受「數百萬歐元」損失，並預料將有更多企業面臨生產中斷甚至停工。

綜合媒體報導，中國長期以稀土作為貿易籌碼，對美國、歐盟等夥伴施壓。自去年底以來，中國進一步強化稀土出口管制，除實施一次性出口許可外，還要求企業提供保證材料，證明稀土用途不涉軍事。

歐盟約有5成的稀土進口來自中國，因此中國此波管制政策對歐洲產業鏈造成重大衝擊，涵蓋汽車製造、電子產品、國防及半導體等多個關鍵領域。

今年7月，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與中國國家主席習近平會晤後，中方承諾加速核發關鍵原料出口許可。但中國歐盟商會指出，儘管達成協議，但實際進展有限。

中國歐盟商會表示，迄今商會已協助會員企業提交約140件稀土出口許可申請，但僅不到4分之1獲批，導致會員企業生產計劃受阻，預期後續將有更多歐洲企業面臨停工風險。

中國歐盟商會預計下週赴布魯塞爾，向歐盟政策制定者簡報最新情況，並於本週發布年度立場報告，針對中國即將制定的第15個5年計劃（2026–2030）提出建議，包括呼籲中國政府正視產能過剩等結構性問題，並賦予私營企業更大角色，以促進市場機制與外資信心。

