高雄市家庭平均儲蓄26.5萬 創歷史最高

2025/09/17 09:31

去年高雄市家庭儲蓄額創歷史最高。（記者侯承旭攝）去年高雄市家庭儲蓄額創歷史最高。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市家庭去年平均儲蓄額超過26.5萬元，創下歷史最高。

根據行政院主計總處調查，家庭儲蓄額是家庭全年度的可支配所得，減去全年度的消費支出後，即是家庭全年度儲蓄額，去年全台灣家庭平均儲蓄額為27.65萬元，創歷史次高紀錄，高雄市家庭去年平均儲蓄額為26.52萬元，則是歷史最高；去年六都家庭平均儲蓄額最高的是台北市達34.88萬元，台中市最低為19.88萬元。

去年高雄市家庭平均可支配所得為114.38萬元、比前年增加5.2萬元，去年平均家庭儲蓄額比前年增加了5.5萬元，顯示高雄家庭去年增加的所得都投入儲蓄，家庭消費反而沒有明顯增加，「勤儉持家」仍是主流。

去年高雄市家庭的平均儲蓄傾向為23.19%，創下近15年來新高，亦即家庭每100元可支配所得中，有23.19元用於儲蓄；前年高雄市家庭的平均儲蓄傾向僅19.28%，是六都最低。

