晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢翔攜手雷虎研發T-400無人直升機 爭取國防部標案

2025/09/17 09:12

雷虎T-400。（雷虎提供）雷虎T-400。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎（8033）今日宣布，與漢翔（2634）正式攜手，共同合作發展中大型無人直升機。雷虎表示，雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發與生產主旋翼直徑4米的T-400中大型無人直升機，推動台灣無人機產業發展，開拓國防與民用市場的成長機會。

雷虎說，此合作不僅強化台灣在無人機供應鏈的自主性，還與全球趨勢接軌，具體落實台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）目標，由漢翔主導並聯合雷虎等企業，建立國產化架構，提升在地政治風險下的產業韌性。

雷虎指出，以「Thunder Tiger」品牌行銷全球，專注無人機研發，擁有無人直升機設計與測試能力。T-400無人直升機採用奧地利Rotax 912引擎，引擎以低油耗與高可靠性著稱，廣泛應用於輕型航空器，為T-400提供穩定動力與市場應用潛力。

雷虎說，已完成T-400（主旋翼直徑4米）原型機的設計與測試，適用於國防偵蒐。漢翔具備軍用飛機研發、航空零組件製造及全機系統整合的完整能力，其先進的技術與雷虎科技的合作中，充分發揮漢翔的技術優勢，將飛機設計技術延伸至直升機無人機領域，並活用漢翔的大規模製造能力，提供可靠的產業化基礎。

雷虎指出，雙方合作將升級T-400，性能比照歐美無人直升機（如奧地利Schiebel Camcopter S-100及義大利Leonardo AWHERO），規格包括：任務半徑250公里、滯空時間6小時及最大酬載100公斤。強化軍事級系統整合與AI嵌入，提升在偵察與搜救任務的效能，及重燃料動力與機身結構，專注於海軍反潛與多域作戰，展示出無人直升機在現代戰場的關鍵角色。T-400採用Rotax 912引擎與模組化設計，滿足國防與民用需求。

雷虎說，此次合作建立從研發到量產的國產供應鏈，提升市場競爭力。雙方計劃爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場。

根據市場調查，全球無人直升機市場預計從2025年的21.5億美元成長至2035年的189.2億美元，年複合成長率約24.4%，受國防需求與技術創新驅動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財