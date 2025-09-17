漢翔攜手雷虎研發T-400無人直升機 爭取國防部標案

雷虎T-400。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎（8033）今日宣布，與漢翔（2634）正式攜手，共同合作發展中大型無人直升機。雷虎表示，雙方將結合漢翔的航太能量優勢與雷虎的無人直升機技術，共同研發與生產主旋翼直徑4米的T-400中大型無人直升機，推動台灣無人機產業發展，開拓國防與民用市場的成長機會。

雷虎說，此合作不僅強化台灣在無人機供應鏈的自主性，還與全球趨勢接軌，具體落實台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）目標，由漢翔主導並聯合雷虎等企業，建立國產化架構，提升在地政治風險下的產業韌性。

雷虎指出，以「Thunder Tiger」品牌行銷全球，專注無人機研發，擁有無人直升機設計與測試能力。T-400無人直升機採用奧地利Rotax 912引擎，引擎以低油耗與高可靠性著稱，廣泛應用於輕型航空器，為T-400提供穩定動力與市場應用潛力。

雷虎說，已完成T-400（主旋翼直徑4米）原型機的設計與測試，適用於國防偵蒐。漢翔具備軍用飛機研發、航空零組件製造及全機系統整合的完整能力，其先進的技術與雷虎科技的合作中，充分發揮漢翔的技術優勢，將飛機設計技術延伸至直升機無人機領域，並活用漢翔的大規模製造能力，提供可靠的產業化基礎。

雷虎指出，雙方合作將升級T-400，性能比照歐美無人直升機（如奧地利Schiebel Camcopter S-100及義大利Leonardo AWHERO），規格包括：任務半徑250公里、滯空時間6小時及最大酬載100公斤。強化軍事級系統整合與AI嵌入，提升在偵察與搜救任務的效能，及重燃料動力與機身結構，專注於海軍反潛與多域作戰，展示出無人直升機在現代戰場的關鍵角色。T-400採用Rotax 912引擎與模組化設計，滿足國防與民用需求。

雷虎說，此次合作建立從研發到量產的國產供應鏈，提升市場競爭力。雙方計劃爭取國防部中大型無人直升機標案，開發搭載武器系統與偵蒐設備的解決方案，並拓展全球無人機市場。

根據市場調查，全球無人直升機市場預計從2025年的21.5億美元成長至2035年的189.2億美元，年複合成長率約24.4%，受國防需求與技術創新驅動。

