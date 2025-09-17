美媒點名台灣「新矽盾」！主導全球晶片市場有大用處

台灣在半導體產業上具有強大的競爭優勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在半導體產業上具有強大的競爭優勢，外媒指出，台灣若能夠明智利用在人工智慧（AI）晶片領域的主導地位確保國防承諾，並在全球半導體轉變、技術快速變革的背景下保持其戰略價值，台灣在AI晶片領域的主導地位，可能會阻止與中國的衝突。

《國家利益》（The National Interest）報導，10年前， 知名政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）在其著作《告別台灣》中提出，面對中國的強大崛起，台灣恐被迫放棄主權，無論是核武還是常規防禦，都不是應對中國的切實可行性選擇。

請繼續往下閱讀...

因此文章提問除了戰略地位之外，台灣還能提供什麼，迫使美國及其盟友介入海峽兩岸的危機？答案可能就在台灣的半導體產業核心地位，尤其是製造AI晶片的能力。

台灣不應放棄其最先進的晶片製造設施，原因與米爾斯海默認為台灣不應在美國施壓的情況下，停止發展核武計畫的原因相同：位於台灣或外國領土的晶片製造廠（晶圓廠）具有威懾作用。

半導體是開發AI系統關鍵之一，一些專家預測，未來的AI統可能在戰場上產生決定性的戰略優勢，因此文章認為，這類系統或許能夠實現飛彈防禦，或甚至能成為摧毀對手國家基礎設施的網路作戰。

報導指出，若全球最先進的晶圓廠持續留在台灣，等於將AI發展與台灣安全緊密綁定。

美國、歐盟與日本等近幾年，積極推動晶片產能外移，有些人擔心，這些外國投資正在削弱台灣前任總統蔡英文，2021年提出的「矽盾」概念，但文章認為，未來10年「矽盾」不太可能失效。

半導體產業協會也曾預測，到2032年，台灣將擁有全球近一半10奈米（nm）以下製程晶片的先進製造能力。

隨著中美在AI領域的競賽日益激烈，若通用人工智慧（AGI）在數年內問世，率先取得突破的國家將擁有決定性的軍事優勢。這也意味著，台灣對AI晶片的掌握，將成為左右未來區域安全的重要籌碼。

不過文章也指出，台灣面臨3大挑戰：北京持續軍事壓力、全球供應鏈重組及中美AI競賽。建議台灣需推動「晶片外交」，在合作夥伴國設立5至7奈米製程晶圓廠，或展開研發與人才培訓，以換取盟友在外交與軍事上的支持。

文章還表示，台灣面臨3大挑戰外，還包含3大風險，其中以中國的軍事威脅最為嚴重，因此每個風險都對台灣構成真正的障礙，因此台灣應說服其盟友，一旦與北京爆發全面危機，台灣為何需要受到保護。

《國家利益》總結，除非美台政策出現重大轉折，台灣短期內仍將是全球領先的AI晶片製造商，這將是鞏固盟友承諾與維護長期安全的重要戰略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法