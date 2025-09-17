被問財富氣炸！川普開嗆澳洲記者「1句話」將告狀澳洲總理

美國總統川普與澳洲記者因個人財富問題發生爭執，川普開嗆「這是傷害澳洲」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將在下週的聯合國峰會期間，首次會見澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）。不過，川普在昨（16日） 在白宮草坪與澳洲廣播公司 （ABC） 記者因個人財富問題發生爭執，開嗆該名記者「傷害了澳洲」，直言將告狀澳洲總理後。隨後該記者再提問，川普叫他「安靜」。

據報導，澳洲記者萊昂斯問川普，自從今年1月重返橢圓形辦公室以來，他的財富增加了多少，並指出川普被認為是入主白宮以來最富有的人。川普回應，自己並不清楚，都由子女打理家族企業，自己大多數交易都是以前完成的。

萊昂斯隨後再問，現任總統參與如此多的商業活動是否合適。當時川普詢問這名記者來自哪裡，並稱「在我看來，你現在正在嚴重傷害澳洲，他們想和我搞好關係」。

川普自曝，你們的領袖很快就要來見我了，我要跟他講你的事，你營造了一種非常糟糕的氛圍。隨後，當萊昂斯繼續提問， 川普叫他「安靜」。

據報導，艾伯尼斯一直試圖與川普會面，本來在今年6月於加拿大舉行的 G7峰會，雙方原定首次面對面會談，但卻在最後一刻取消，因川普決定提前返美處理以色列和伊朗的衝突。

澳洲是美國最親密的盟友之一，但自川普上台以來，兩國關係面臨許多不確定因素。其中包括美國對「奧庫斯」（AUKUS）協議的審查，該協議旨在讓澳洲部署一支核動力潛艦艦隊。

