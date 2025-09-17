拿黃金開刀！泰國為「此事」擬對黃金交易課稅

泰國為了阻止泰銖升阻，擬對黃金交易課稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年來黃金漲逾4成，泰國黃金出口暴增近7成，彭博報導，黃金出口帶來的收益帶動泰銖上週升值至2021年來高點，為抑制泰銖升值，進而衝擊外銷和觀光，知情人士指出，泰國當局正考慮對實體黃金交易課稅。

彭博報導，泰國央行和財政部正在討論是否透過各種線上管道以泰銖結算的黃金買賣課稅，消息人士表示，若開徵新稅，可能會排除以美元計價、在期貨交易所進行，或從實體店面購買的交易。

知情人士表示，若黃金賣家將美元收益兌換成泰銖，可能會被課稅，但稅率尚未拍板。

知情人士進一步指出，課稅目的是壓抑黃金出口，並提高泰國民眾持有黃金的成本。他們說，與黃金出口相當的美元流入，是推升泰銖的因素之一。

泰國黃金出口在今年前7個月大增69%，達2540億泰銖（約新台幣2413億元），其中對柬埔寨的異常成長更引發業界敦促要求調查。

由於黃金出口帶來的收益，帶動泰銖上週升值至2021年來高點，今年以來已升值7%，業者為此紛紛要求央行加強干預，以保護出口和觀光。

