晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

拿黃金開刀！泰國為「此事」擬對黃金交易課稅

2025/09/17 08:41

泰國為了阻止泰銖升阻，擬對黃金交易課稅。（路透）泰國為了阻止泰銖升阻，擬對黃金交易課稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年來黃金漲逾4成，泰國黃金出口暴增近7成，彭博報導，黃金出口帶來的收益帶動泰銖上週升值至2021年來高點，為抑制泰銖升值，進而衝擊外銷和觀光，知情人士指出，泰國當局正考慮對實體黃金交易課稅。

彭博報導，泰國央行和財政部正在討論是否透過各種線上管道以泰銖結算的黃金買賣課稅，消息人士表示，若開徵新稅，可能會排除以美元計價、在期貨交易所進行，或從實體店面購買的交易。

知情人士表示，若黃金賣家將美元收益兌換成泰銖，可能會被課稅，但稅率尚未拍板。

知情人士進一步指出，課稅目的是壓抑黃金出口，並提高泰國民眾持有黃金的成本。他們說，與黃金出口相當的美元流入，是推升泰銖的因素之一。

泰國黃金出口在今年前7個月大增69%，達2540億泰銖（約新台幣2413億元），其中對柬埔寨的異常成長更引發業界敦促要求調查。

由於黃金出口帶來的收益，帶動泰銖上週升值至2021年來高點，今年以來已升值7%，業者為此紛紛要求央行加強干預，以保護出口和觀光。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財