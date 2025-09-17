晴時多雲

賓士敬陪末座！日本人最愛5款進口車揭曉 第1名是它

2025/09/17 10:45

賓士敬陪末座！日本人最愛5款進口車揭曉 第1名是BMW MINI。（美聯社資料照）賓士敬陪末座！日本人最愛5款進口車揭曉 第1名是BMW MINI。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本，進口車受歡迎程度正在逐漸提升，但受到日圓貶值和價格上漲，許多人對購買進口車猶豫不決，然而，兼具實惠價格和便利操作的進口車數量正在增加，根據調查，上半年前5名「日本最暢銷的外國車」，主打「小巧卻又像轎車」的BMW MINI輕鬆奪冠，至於賓士G系列則敬陪末座。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，受半導體短缺、日圓貶值、物價上漲等影響，近期新車和二手車的價格都大幅上漲，面對這些不利因素，車商也正在強化其入門級車型和定價策略，有些車型現在比以往任何時候都更實惠，其中又以緊湊型轎車和SUV尤其受歡迎，越來越多的人（不僅僅是富人和企業高管）選擇進口車，尤其是在年輕一代。

根據JAIA（日本汽車進口商協會）編製的「各外國廠商車型新車註冊趨勢（半年）」顯示，2025年上半年「日本最暢銷的外國車」前5名，主要以結合了緊湊車身和舒適的乘坐和內部裝飾的汽車最受歡迎。

而BMW MINI上半年以9579輛掛牌量，成為日本人人氣最高的車款，在眾多大型進口車中，其緊湊的車身讓它脫穎而出，除了其尺寸小於輕型汽車的標準，長期以來深受日本民眾的喜愛，另1個讓人聯想到的就是「卡丁車的感覺」。就像卡丁車一樣，可以流暢地調整速度和轉彎，即使駕駛技術不太好的人也能輕鬆駕馭。

福斯Golf以6424輛掛牌量排名第2，自1974年問世以來，這款車全球銷量已超過3500萬輛，成為全球最暢銷的掀背車。目前已發展至第8代，其先進的數位化技術和充滿未來感的內裝設計，以及舒適的駕駛性能（即使長途駕駛也不會感到疲勞）和高品質、精緻的造型，贏得了各代消費者的青睞。

第3名則是大眾T-Cross，其掛牌量為4527輛，這款相對較新的車型於2018年上市，是1款緊湊型SUV，保留了大眾標誌性的駕駛穩定性和豪華內飾，同時在日本狹窄的道路和停車場也易於駕駛。

第4名則是賓士GLC，其掛牌量為3903輛，GLC的亮點在於其豪華、均衡的設計，同時保持在最大尺寸範圍內，使其在日本道路上輕鬆駕馭。另一方面，後座和行李箱空間寬敞。它兼具家用車和豪華單座車的平衡性，並因其豪華性、SUV般的氣質以及值得信賴的品牌實力而廣受歡迎。

第5名則是賓士G系列，其掛牌量為3448輛，從第一代傳承下來的「方形車身」在現代汽車中非常罕見，其「不變的粗獷」和出乎意料的舒適駕乘感俘獲人心。隨著每次車型的更迭，該車的豪華程度也不斷提升，不過，其車價也不便宜，最低配車型，售價也高達1800萬日圓以上（約新台幣360萬元）。

