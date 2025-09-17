晴時多雲

超狂！黃金3700美元真的來了 再創新天價

2025/09/17 08:50

黃金週二（16日）上漲。（美聯社資料照）黃金週二（16日）上漲。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人加碼押注聯準會（Fed）本週將降息，讓今年來在避險需求、央行買盤和疲弱美元支撐下的黃金更上一層樓，黃金週二（16日）一度突破每盎司3700美元。

黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3690.59美元，盤中最高觸及3702.95美元歷史新高；12月交割黃金期貨上漲0.2%，報每盎司3727.50美元。

《路透》報導，MarketPulse分析師Zain Vawda說：「全球經濟成長不確定性，以及地緣政治風險，持續讓避險需求處在高點。但黃金漲勢主要來自對Fed將大舉降息的期待。」

芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場幾乎篤定Fed本週將降息25個基點（1碼），甚至有低機率可能降息2碼。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金因美元大幅走弱而飆升，美元已跌至7月以來未見見過的低點。不過，在明天至關重要的Fed決策出爐之前，市場可能吹起謹慎的風，部分獲利了結並不令人意外。」

