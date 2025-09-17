晴時多雲

50歲男只想躺平！拒年薪513萬升遷機會 但試算退休金後他嚇傻了

2025/09/17 11:19

50歲男子對升遷沒興趣，但看到自己的退休試算表後沉默了。（示意圖，彭博資料照）50歲男子對升遷沒興趣，但看到自己的退休試算表後沉默了。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕50歲男子在知名製造業公司工作多年，曾有機會獲得年薪高達2500萬日圓的晉升機會，但他拒絕了，因他不想失去自由、承擔責任，且他認為，即使努力了，薪水也不會有太大變化，結果政府寄給他「1封信」，讓他開始擔心退休生活。

日媒報導，柴田茂（化名），在1間知名製造業公司工作了28年，柴田茂同事中，有些人已晉升到高階主管職位，且年薪高達2500萬日圓（約新台幣513萬元），但柴田茂仍選擇當一般正式員工，按照自己的節奏工作。

柴田茂目前年薪約500萬日圓（約新台幣102萬元），所任職的部門加班量少，且他的人際關係很好，作為單身族，柴田茂的生活並不拮据。因此柴田茂認為，就算自己不升職也無妨；即使賺得更多，扣掉稅金與社會保險費，所剩也有限，更不想為了多一點收入而背負責任。

然而，50歲生日的某一天，柴田茂完美的人生計畫突然崩塌，這一切都源自於一封寄到他信箱的「年金定期信」（政府定期寄送的年金預估通知）。

依目前的年資與繳費狀況，未來退休他能領取的年金金額約為每年160萬日圓（約新台幣32萬元），相當於每月只有13萬日圓（約新台幣2.6萬元），這讓他感到震驚，明明距離法定退休年齡還有好幾年，且預計屆時能拿到1500萬日圓（約新台幣307萬元）左右的退職金，但他卻開始焦慮，「我能靠退休金生或下去嗎」?

他原本樂觀地以為，只要和一般人一樣有平均收入，老後就能安穩度日，如今這份自信卻完全崩塌。

1份調查顯示，進20%的中階管理人員正考慮辭去管理職，「不想承擔責任」、「我會失去自由」等原因，也代表著越來越多的人選擇留在「固定崗位」，而非尋求晉升。

目前柴田茂離退休年齡上有一段距離，因此要累積資產還來的及，但看著同儕藉由不斷升職增加收入、並更有計畫地累積退休金，他難免產生自卑與不安。

過去柴田茂一直以為，只要公司能給他薪水就夠了，但如今他才體悟，職場上的選擇會對自己的老年財務狀況產生巨大影響。報導指出，公司職員在工作期間，所做的選擇會對個人財務狀況產生重大影響。

文章提醒表示，雖然儲蓄和投資是緩解未來焦慮的重要方法，但有時選擇「增加收入」才是最有效的方法。若能在職場上取得成功，勇於承擔責任、進入高薪職位，未來的生活將更為寬裕，也能減輕退休後的憂慮。

報導建議，與其過度糾結「頭銜」或眼前年薪，不如專注當下的工作表現，同時積極打造屬於自己的財務保障，如此才能真正拓展未來的選擇空間。

