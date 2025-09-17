晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普送大禮包！微軟、輝達等巨頭宣佈在英國投資逾1.2兆AI基礎設施

2025/09/17 08:18

微軟、輝達等巨頭計畫在英投資逾1.2兆AI基礎設施。（彭博資料照）微軟、輝達等巨頭計畫在英投資逾1.2兆AI基礎設施。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本週到英國進行國事訪問，隨即送出大禮包，微軟、輝達等巨頭宣佈計畫在英國投資逾400億美元（約新台幣1.2兆元）人工智慧基礎設施。

CNBC報導，微軟週二表示，計劃在2028年之前，在英國投資300億美元（約新台幣9000億元），以建造其人工智慧基礎設施。

微軟表示，這筆投資包括額外的155億美元（約新台幣4650億元）資本擴張和151億美元（約新台幣4530億元）的英國業務擴張。微軟指出，這筆投資將使其能夠與英國雲端運算公司Nscale合作，打造英國“最大的超級電腦”，該電腦將配備超過2.3萬個先進的圖形處理單元（GPU）。

另輝達、Google、OpenAI 和Salesforce也宣佈了在該國數十億美元投資的計劃，新增投資總額超過400億美元。

輝達週二宣佈與合作夥伴 Nscale 和美國基礎設施提供商CoreWeave在英國投資110億英鎊（約新台幣4515.5億元）。

作為投資協議的一部分，Nvidia表示計劃在英國部署12萬塊Blackwell GPU 晶片，這是其在歐洲迄今為止最大規模的部署。

輝達達歐洲區企業銷售主管霍根 （David Hogan） 在宣佈這一消息前與記者的電話會議上表示：“這將真正使英國成為人工智慧製造者，而不是人工智慧接受者。”

Google宣佈在英國人工智慧開發投資50億英鎊（約新台幣2052.5億元）。

作為承諾的一部分，該公司將在倫敦市中心以北約 12 英里（19 公里）的沃爾瑟姆十字路口開設一個新的資料中心。

這項支出承諾是在川普開始對英國進行國事訪問之際做出的。川普於週二晚間抵達英國，並將於週三在溫莎城堡受到查爾斯國王和卡米拉王后的迎接。

美國政府在周二晚些時候的聲明中表示，預計英國首相史塔默和川普將於週三簽署1項新協議，「以開啟人工智慧、量子和核子技術方面的投資與合作」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財