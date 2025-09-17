川普送大禮包！微軟、輝達等巨頭宣佈在英國投資逾1.2兆AI基礎設施

微軟、輝達等巨頭計畫在英投資逾1.2兆AI基礎設施。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本週到英國進行國事訪問，隨即送出大禮包，微軟、輝達等巨頭宣佈計畫在英國投資逾400億美元（約新台幣1.2兆元）人工智慧基礎設施。

CNBC報導，微軟週二表示，計劃在2028年之前，在英國投資300億美元（約新台幣9000億元），以建造其人工智慧基礎設施。

微軟表示，這筆投資包括額外的155億美元（約新台幣4650億元）資本擴張和151億美元（約新台幣4530億元）的英國業務擴張。微軟指出，這筆投資將使其能夠與英國雲端運算公司Nscale合作，打造英國“最大的超級電腦”，該電腦將配備超過2.3萬個先進的圖形處理單元（GPU）。

另輝達、Google、OpenAI 和Salesforce也宣佈了在該國數十億美元投資的計劃，新增投資總額超過400億美元。

輝達週二宣佈與合作夥伴 Nscale 和美國基礎設施提供商CoreWeave在英國投資110億英鎊（約新台幣4515.5億元）。

作為投資協議的一部分，Nvidia表示計劃在英國部署12萬塊Blackwell GPU 晶片，這是其在歐洲迄今為止最大規模的部署。

輝達達歐洲區企業銷售主管霍根 （David Hogan） 在宣佈這一消息前與記者的電話會議上表示：“這將真正使英國成為人工智慧製造者，而不是人工智慧接受者。”

Google宣佈在英國人工智慧開發投資50億英鎊（約新台幣2052.5億元）。

作為承諾的一部分，該公司將在倫敦市中心以北約 12 英里（19 公里）的沃爾瑟姆十字路口開設一個新的資料中心。

這項支出承諾是在川普開始對英國進行國事訪問之際做出的。川普於週二晚間抵達英國，並將於週三在溫莎城堡受到查爾斯國王和卡米拉王后的迎接。

美國政府在周二晚些時候的聲明中表示，預計英國首相史塔默和川普將於週三簽署1項新協議，「以開啟人工智慧、量子和核子技術方面的投資與合作」。

