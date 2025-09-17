晴時多雲

保險業新版本的ICS 改為4大等級、給予更多彈性

2025/09/17 08:23

保險業新版本的ICS，改為適用4大等級、並給予更多彈性空間。（記者王孟倫攝）保險業新版本的ICS，改為適用4大等級、並給予更多彈性空間。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會16日預告「保險業資本適足性管理辦法」修正草案，宣布自2026年起正式接軌國際「保險資本標準」（Insurance Capital Standard，ICS），以取代現行保險風險資本額（Risk Based Capital，RBC）制度，並自2026年起實施。金管會表示，新版本的ICS共有「資本適足」、「資本不足」、「資本顯著不足」與「嚴重資本不足」4個級距畫分，另外，也給予業者較多彈性，因應新制度實施之影響。　

金管會過去是以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%。若有保險機構未能達到法定標準，金管會可以視情節，對於業者處以監管、接管、勒令停業清理或命令解散等。

保險局副局長蔡火炎表示，為更合理反映保險業經營風險、保障保戶權益及維持金融穩定，並提升我國保險業韌性，今年5月召開公聽會，邀請保險週邊單位、保險業者及其金控母公司共同研商，依會議共識調整修正草案，將於近日辦理預告。

在現行 RBC 舊制下，保險業資本適足率的計算公式，「自有資本額」除上「風險資本額」X100%，有4個級距，可分成資本適足（200%以上）、資本不足（150%以上未滿200%）、資本顯著不足（50%以上未達150%）、資本嚴重不足（低於50%）。至於未來，現行RBC制度將走入歷史，ICS將取而代之。

也就是說，從明年開始，新版「資本適足」為100%，「資本不足」為50%以上未達100%，「資本顯著不足」為25%以上未達50%，至於「資本嚴重不足」則為不滿25%。

蔡火炎指出，保險業的資產及負債將按公允價值衡量及採現時估計衡量，未來資本適足率將面臨較高的波動程度，因此，調整「資本顯著不足」為25%以上、未達 50%；另外，也對放寬「資本不足」等級的資本適足率為50%以上、未達 100%，金管會希望給予業者較多彈性，來因應新制實施的影響。

