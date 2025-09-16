晴時多雲

不堪中國快時尚衝擊! 歐洲產業聯名促歐盟採取行動

2025/09/16 22:43

歐洲多國成衣業者致函歐盟，對Shein等中國電商平台低價快時尚產品採取行動。（路透檔案照）歐洲多國成衣業者致函歐盟，對Shein等中國電商平台低價快時尚產品採取行動。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲成衣業者對歐盟遲未採取行動，因應中國「希音」（Shein）、Temu以及阿里巴巴旗下「全球速賣通」（AliExpress）等電子商務平台巨擘衝擊，倍感沮喪，為此已簽署聯名信，要求歐盟採取行動，團結面對中國帶來的「危險」。

「中央社」引述法國新聞台（franceinfo）報導，時裝暨紡織品業者致信歐盟執委會，表達對於歐盟立法行動遲遲未能因應這些電子商務巨擘的無力感。這些電商經常被控以極為廉價，但往往不合規範的商品淹沒歐洲市場。提出訴求的組織包括，歐洲成衣暨紡織工業聯盟（Euratex），以及法國、義大利、西班牙、德國、葡萄牙等多國產業聯盟。

法國女裝成衣聯盟主席席瓦隆（Yann Rivoallan）直指，中國因為失業問題嚴重，為了讓工廠維持運作，不斷把拋棄式商品運到歐洲，並定出破壞行情的價格，「這是不公平競爭」。

席瓦隆表示，美國用高額關稅來捍衛本國利益，相較之下歐洲幾乎沒有作為，他希望歐洲團結起來，面對中國帶來的「危險」，「中國用這些拋棄式商品摧毀我們，摧毀我們的企業」。他呼籲立刻採取行動，對抗中國超快時尚，以保護消費者、法國就業市場和地球環境。

法國時尚學院（IFM）經濟觀察站主任敏維耶 （Gildas Minvielle）受訪時也表示，Shein和Temu沒道理不受法律規範，如法國品牌Kiabi從中國進口產品都必須繳納關稅，重點在於要在歐洲層面執行，而非只有法國，「團結起來很重要」。

根據統計，2024年約有46億件價值不到150歐元的包裹進入歐洲市場，其中91%來自中國，主要透過Shein或Temu等平台。

