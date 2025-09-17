削弱中國海上實力 川普擬將全球「戰略港口」納西方掌控

中國在希臘比雷埃夫斯等全球港口利益，引發美國關切。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」16日報導，川普政府正計畫削弱中國透過其全球港口網絡所形塑的海上實力，將更多具有戰略價值的港口納入西方掌控，處理華盛頓對於在與中國的潛在衝突中，可能因海洋影響力陷入劣勢的擔憂。

川普政府官員認為美國的商業船隊配備不良，無法在戰時為軍隊提供後勤支持，且過度仰賴外國船隻和港口。知情人士透露，華府考慮的選項包括，支持美國或西方私人企業買下中國在港口的股權，並舉黑石集團（Blackstone）3月向香港長江實業買下包括巴拿馬運河在內23國港口資產為「正面案例」。

除了巴拿馬，美官員和國會議員也關切，中國在希臘、西班牙、加勒比地區和美國西岸所持有的海事基礎建設。風險安全顧問公司「KCS」集團創辦人普爾羅伯指出，美政府視中國在全球港口的投資，為國家安全重大威脅，擔憂之處在於中國能夠利用所掌握的資產，在地緣政治危機中進行間諜活動，建立軍事優勢或擾亂供應鏈。認為美國在短、中期，可能持續透過建立盟友及夥伴關係，對抗中國在關鍵港口區域影響力，及其實力和經濟成長。

