便民與防詐並重 金管會揭露銀行部分戶名

2025/09/16 21:48

金管會已經要求32家本國銀行及郵局，可以讓民眾看到部分的戶名。（記者王孟倫攝）金管會已經要求32家本國銀行及郵局，可以讓民眾看到部分的戶名。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕便民與防詐並重! 金管會今天表示，為加強識別、減少民眾轉錯帳戶的狀況，以及強化防詐，金管會已經要求32家本國銀行及郵局，可以讓民眾看到部分的戶名，例如有遮蔽一個字的名字；目前規劃9月底上線，包括行動銀行或網路銀行擇一系統，下階段預計ATM轉帳也能顯示戶名。

金管會銀行局副局長王允中表示，從實際經驗來看，如果把想轉帳的號碼輸入錯誤，會造成不少困擾，因此，金管會請銀行公會、財金公司研議，包括網路銀行、行動銀行、ATM轉帳可檢核，交易受款人戶名機制，讓民眾輸入對方的銀行帳號後，可顯示戶名，避免轉帳對象弄錯的困擾。

王允中表示，一方面考量隱私權，也要讓民眾可資辨識，例如使用「王O中」，也就是部分姓名遮蔽，以利匯款人核對、不會顯示全名。此外，為加強國內防詐力道，多家公股銀行已經出招，把新台幣的轉帳服務功能，新增顯示轉入帳號戶名功能，希望能有效降低轉帳錯誤。

銀行局表示，下一階段希望實體ATM轉帳也可導入，由於銀行硬體要配合修正，也牽涉軟體系統，需較多時間準備；依據財金公司規劃，整體目標是今年底前全面完成上線。

