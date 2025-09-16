晴時多雲

Fed降息臨近 金價再創新高 上攻3800美元看「這關鍵」

2025/09/16 21:43

Fed降息臨近，金價再創新高。（路透）Fed降息臨近，金價再創新高。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美元走弱和市場對美國聯準會（Fed）政策會議預期升溫的推動，金價週二（16日）飆升至歷史新高，市場普遍預計聯準會將在此次會議上降息25個基點。

截至美國東部時間上午8:09 （台北時間晚上8點），現貨金上漲0.5%至每盎司3696.34美元，盤中早些時候觸及3699.37美元的歷史高點。

路透報導，如果2025年將出現兩次降息，這可能會推動金價上漲，並使其突破3700美元/盎司的關口，甚至有可能達到3800美元/盎司。

美元兌黃金價格跌至兩個多月來的最低點，美元走弱使得黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

MarketPulse分析師Zain Vawda表示：全球經濟成長的不確定性和地緣政治風險繼續使避險需求保持高位，但金價上漲主要是受到聯準會大幅降息預期的推動。

根據芝加哥商品交易所 （CME）交易員預計聯準會將在9月17日為期兩天的會議結束時，幾乎肯定會降息25個基點，降息50個基點的可能性很小。

